La Premier League et la FA annoncent un plan d’action pour empêcher une autre saga de la Super League européenne, y compris la charte des propriétaires au milieu des manifestations de Manchester United

La Premier League et la FA ont annoncé un nouvel ensemble de règles et de règlements visant à empêcher une répétition de la Super League européenne.

Le football anglais ressent toujours les ramifications de la proposition ratée qui aurait vu Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Man United et Tottenham rejoindre une division séparatiste avec six autres clubs européens.

Les “ six grands ” anglais ont tenté de rejoindre une Super League européenne le mois dernier avant que les plans ne s’effondrent dramatiquement

Les six équipes de haut niveau se sont retirées du plan 48 heures après son annonce, mais cela n’a pas arrêté les manifestations généralisées contre la propriété d’un club ces dernières semaines, plus récemment à Old Trafford alors que les fans ont pris d’assaut le sol dimanche.

À la lumière de cela, de nouvelles règles ont été introduites, y compris une charte des propriétaires, afin de protéger les «principes fondamentaux» du football anglais.

«Les actions de quelques clubs ne peuvent pas être autorisées à créer une telle division et une telle perturbation», lit-on dans un communiqué de la Premier League.

.

Manifestations contre les propriétaires de Manchester United, les Glazers sont devenus laids hier

.

Certains fans ont réussi à pénétrer dans le stade alors qu’ils protestaient contre les hauts gradés du club.

«Nous sommes déterminés à établir la vérité sur ce qui s’est passé et à tenir ces clubs responsables de leurs décisions et de leurs actions. Nous et la FA poursuivons ces objectifs rapidement et de manière appropriée, en consultant les supporters et le gouvernement. »

Une déclaration a poursuivi: «La Premier League, soutenue par la FA, prend les mesures suivantes pour protéger notre jeu, nos clubs et leurs fans de nouvelles perturbations et incertitudes.

«Des règles et réglementations supplémentaires pour garantir la protection des principes de la Premier League et de la compétition ouverte, une nouvelle charte des propriétaires à laquelle tous les propriétaires de clubs seront tenus de souscrire, les engageant à respecter les principes fondamentaux de la Premier League, (tout) les violations de ces règles et de la Charte seront passibles de sanctions importantes.

«Et nous sollicitons le soutien du gouvernement pour adopter une législation appropriée pour protéger la pyramide ouverte du football, les principes du mérite sportif et l’intégrité de la communauté du football.»

.

Les fans de tout le pays se sont mobilisés alors que la Super League prenait fin soudainement

Pendant ce temps, la FA a révélé qu’elle avait écrit à chacun des six clubs impliqués dans la Super League dans le cadre d’une enquête officielle.

Un porte-parole de l’instance dirigeante a déclaré: «Depuis que nous avons pris connaissance de la Super Ligue européenne, notre priorité et notre objectif est de l’empêcher de se produire, maintenant et à l’avenir.

«Tout au long de cette période, nous avons eu des discussions continues avec le gouvernement, la Premier League et l’UEFA.

Caractéristiques du plan d’action

Règles et réglementations supplémentaires pour garantir la protection des principes de la Premier League et de la compétition ouverte.Une nouvelle charte des propriétaires à laquelle tous les propriétaires de clubs devront adhérer, les engageant à respecter les principes fondamentaux de la Premier League.Infractions à ces règles et à la La charte sera sujette à des sanctions importantes Obtenir le soutien du gouvernement pour adopter une législation appropriée pour protéger la pyramide ouverte du football, les principes du mérite sportif et l’intégrité de la communauté du football

«En particulier, nous avons discuté d’une législation avec le gouvernement qui nous permettrait de prévenir toute menace similaire à l’avenir afin que nous puissions protéger la pyramide du football anglais.

«La semaine dernière, nous avons lancé une enquête officielle sur la formation de la Super League européenne et l’implication des six clubs anglais.

«Nous avons écrit à tous les clubs pour demander formellement toutes les informations et preuves pertinentes concernant leur participation. Une fois que nous disposerons des informations requises, nous examinerons les mesures appropriées à prendre. »

Mais la FA et la Premier League ont tenu à condamner dimanche les actions criminelles de certains manifestants à Old Trafford, qui ont fait un policier gravement blessé.

.

La FA et la Premier League ont condamné les scènes dimanche

“Les fans ont joué un rôle vital et percutant en aidant à empêcher la Super League européenne de se produire, et nous comprenons leurs frustrations”, a poursuivi le communiqué de la FA.

“Cependant, nous ne pouvons pas tolérer le comportement violent et criminel qui a eu lieu avant le match prévu entre Manchester United et Liverpool, sur lequel la FA enquête actuellement.”

La Premier League a ajouté: «Nous nous engageons à maintenir un dialogue étroit avec les partisans et leurs représentants, alors que nous travaillons avec la FA et le gouvernement pour identifier des solutions, mais demandons que toutes les manifestations soient pacifiques.

“Les actions d’une minorité de personnes présentes à Old Trafford dimanche n’ont aucune justification et feront l’objet d’une enquête de la Premier League et de la FA ainsi que de la police du Grand Manchester.”