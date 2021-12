La Premier League et l’EFL s’apprêtent à continuer avec des rencontres festives où le faire en toute sécurité au milieu de la propagation de la variante COVID Omicron

Il n’y aura pas de coupe-circuit pour la saison de Premier League pour le moment malgré la propagation de la variante COVID Omicron.

talkSPORT a été informé que c’était « comme d’habitude » avec la majorité des 20 clubs désireux de continuer à jouer, mais aucun vote officiel n’a eu lieu lors d’une réunion lundi.

La saison 2021/22 se poursuivra comme prévu pour le moment

Six des dix rencontres prévues au cours du week-end ont été reportées en raison d’épidémies dans les clubs.

Trois options ont été discutées lors de la réunion, dont l’arrêt complet de la saison.

Une proposition de reporter un tour de matches, du 28 au 30 décembre, a été discutée mais la grande majorité des clubs a souhaité continuer à jouer.

Certains clubs auraient soutenu les mesures, mais d’autres ont convenu que c’était trop complexe et « criblé de risques ».

Il pourrait y avoir des perturbations en janvier, cependant

La Premier League continuera de juger les matchs match par match pour savoir s’ils se dérouleront ou non et examinera la situation dans deux semaines.

Les clubs ont également reçu de nouveaux conseils, en particulier pour les matchs à l’extérieur, afin de garantir que les matchs puissent se dérouler même si plusieurs joueurs ne sont pas disponibles.

Les équipes ont été invitées à utiliser leurs joueurs des moins de 21 ans si elles ont plusieurs étoiles seniors via COVID. Pour les matchs à l’extérieur, cela signifie que les clubs doivent remplir les espaces vides de l’entraîneur avec des jeunes, au cas où les joueurs de l’équipe première seraient obligés de se retirer tardivement.

Les clubs ont également été informés que si l’un de leurs joueurs est jugé blessé, le médecin-chef de la Premier League peut lancer une enquête pour s’assurer que la blessure est authentique.

Le gouvernement peut toujours intervenir pour forcer le football à bloquer si la situation se présente.

Un report des matchs de la semaine de jeu 20 aurait pu avoir un coût financier important pour la Premier League, les dix matchs devant être diffusés sur Amazon, qui aurait payé 30 millions de livres sterling par saison pour diffuser en exclusivité deux tours de haut vol allumettes.

talkSPORT comprend également que les clubs de Premier League s’attendent à ce que les rediffusions des troisième et quatrième tours de la FA soient supprimées cette saison pour aider à atténuer la crise.

La saison dernière, il n’y a pas eu de rediffusions dans la compétition en raison du calendrier chargé en raison de la campagne condensée. La FA a refusé de commenter.

Pendant ce temps, l’EFL a confirmé que son programme de matchs de la Ligue et de la Coupe Carabao se poursuivrait avec des matches à jouer là où il est sûr de le faire, et les critères d’équipe fixés peuvent être remplis par les clubs.

L’EFL devrait également se poursuivre comme prévu

Il est reconnu qu’il y aura probablement de futurs reports pour aider à naviguer là où les cas de COVID sont identifiés. Cependant, ils espèrent que les perturbations pourront être minimisées après la mise en œuvre des protocoles RED, un régime de tests quotidiens et le déploiement continu de la vaccination.

Le directeur général de l’EFL, Trevor Birch, a déclaré: « Tout au long de la pandémie, nos deux priorités ont été d’assurer le bien-être des personnes impliquées dans les compétitions de l’EFL et de veiller à ce que le calendrier des rencontres puisse se poursuivre là où il est sûr de le faire.

«Nous continuerons à travailler avec les clubs, les autorités et d’autres agences pour surveiller le taux de cas de Covid-19 et être prêts à réagir en conséquence, mais pour l’instant, l’opinion reste que nous pouvons continuer à organiser des matchs en toute sécurité là où les clubs ont suffisamment de personnel en bonne santé en place. , sur et en dehors du terrain.

« Avec les mesures d’atténuation des clubs, l’adoption massive des boosters et la certification Covid désormais requises pour les foules plus importantes, nous sommes sûrs que de nombreux fans continueront à se sentir en confiance pour assister aux matchs pendant la période de Noël et nous sommes impatients de les accueillir. »

Cependant, de nombreux matchs du Boxing Day dans l’EFL ont déjà été reportés.

Le championnat de Cardiff à domicile contre Coventry a été annulé, en plus de la visite de Stoke à Barnsley.

Les rencontres de Ligue 2 entre Northampton et Walsall, Newport et Forest Green, Exeter et Swindon, Bradford et Harrogate, et Bristol Rovers et Sutton doivent également être réorganisées.

