La Premier League explique pourquoi le premier but de Mbaye Diagne n’a pas été attribué par le VAR lors du choc entre West Brom et Southampton

La Premier League a révélé pourquoi le premier but de West Brom contre Southampton ne tenait pas – et c’est une raison inattendue pour le moins!

Les Baggies avaient le ballon dans le filet en trois minutes alors que Mbaye Diagne aidait dans le tir de Darnell Furlong avec sa tête.

.

Le drapeau de hors-jeu est monté tout de suite mais il a été à nouveau vérifié par VAR

.

Diagne a-t-il été durement fait?

Le but n’a pas été accordé car l’attaquant des Baggies a été signalé hors-jeu, cependant, VAR a revu l’incident.

Les rediffusions télévisées semblaient montrer que Diagne était À L’ARRIÈRE, tandis que son coéquipier Kyle Bartley, qui était à côté de lui, était hors-jeu.

Il semble que Bartley n’a pas été jugé actif dans le mouvement, mais le but n’a pas été donné. La raison pour laquelle VAR ne l’a pas décerné était quelque peu bizarre.

La Premier League a déclaré dans un communiqué à talkSPORT: “Ils ne pouvaient pas obtenir un angle qui montrait de manière concluante si le haut du corps de Diagne était en jeu ou hors-jeu, ils sont donc restés fidèles à la décision sur le terrain.”

sports du ciel

Diagne, debout devant Bartley, semble être hors-jeu mais VAR dit que les angles de caméra ne sont pas concluants

West Brom n’a pas laissé ce revers les abattre car ils mènent actuellement 2-0 à la mi-temps grâce au penalty de Matheus Pereira et à la frappe de Matt Phillips.

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les avis d’experts et les opinions sur tous les principaux sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez l’écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.

NOUVELLES

Dernier en Premier League, Kane a dit de partir, Lingard lié au Real Madrid

PRÊT STAR

Lingard est le meilleur prêt de tous les temps, marquant des buts comme Maradona et pourrait remporter le prix POTY

le soutenir

Mourinho n’a pas reçu de “ soutien et d’outils pour réussir ” aux Spurs, a déclaré talkSPORT

il est temps d’y aller

Harry Kane a déclaré qu’il ne gagnerait rien aux Spurs et que le club pouvait “ oublier l’UCL ”

BLÂMER

La star des Spurs, Son, a été défendue alors que talkSPORT a déclaré que “ même les arbitres disent aux joueurs de descendre ”

bonnes nouvelles

L’EFL confirme les dates des play-offs avec des jeux prévus pour le retour des fans