La Premier League, la Bundesliga et la Liga sont lancées !

Musa et Ryan reviennent sur le week-end d’ouverture de la Premier League, à commencer par les Spurs battant les champions en titre Manchester City (04h03) et un après-midi presque parfait pour Manchester United (13h52). Ils abordent ensuite des victoires routinières mais impressionnantes pour Chelsea (19:18) et Liverpool (23:05) et rassemblent le reste de la Premier League (24:56), dont une soirée incroyable pour Brentford (31:45). Dans la partie 2, il s’agit des matchs clés du week-end d’ouverture de la Bundesliga (36:54), qui comprenait une grande victoire pour Dortmund et une défaite pour Jesse Marsch lors de ses débuts en Bundesliga. Enfin, il y a un petit tour en Ligue 1 (46:54) et en Liga (51:15).

Hôte : Musa Okwonga et Ryan Hunn

Producteur : Ryan Hunn

Assistant de production : Isaiah Blakely

