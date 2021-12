La Premier League rapporte un nombre record de tests de coronavirus positifs, les matchs au cours de la période de Noël risquant d’être reportés

La Premier League a annoncé 42 nouveaux cas de coronavirus parmi les joueurs et le personnel du club – le chiffre hebdomadaire le plus élevé enregistré depuis que les chiffres des tests ont commencé à être diffusés en mai de l’année dernière.

Seulement une douzaine de cas ont été signalés la semaine dernière mais des épidémies de Covid-19 ont frappé plusieurs clubs de haut niveau ces derniers jours, dont Manchester United, dont le match à Brentford mardi soir risque d’être reporté.

.

Plusieurs joueurs de Man United s’isolent désormais

« Entre le lundi 6 décembre et le dimanche 12 décembre, 3 805 joueurs et staff du club ont été testés pour le Covid-19. Parmi ceux-ci, il y a eu 42 nouveaux cas positifs », a déclaré la Premier League dans un communiqué.

Les clubs ont déjà été chargés par la ligue de rétablir les mesures d’urgence, notamment le port de masques faciaux, le respect de la distanciation sociale et la limitation du temps de traitement, dans le cadre du resserrement des restrictions de Covid-19 en Angleterre la semaine dernière.

La ligue a également annoncé qu’elle « augmenterait la fréquence des tests de flux latéral et PCR Covid-19 des joueurs et du personnel » en raison de l’intensification des inquiétudes à l’échelle nationale au milieu de la propagation de la variante Omicron.

getty

Le match de Tottenham avec Brighton a été réorganisé

« La sécurité de tous est une priorité et la Premier League prend toutes les mesures de précaution à la lumière de la récente augmentation des cas de Covid-19 à travers le pays », ajoute le communiqué.

«Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, les autorités locales et les groupes de supporters, tout en étant réactifs à tout changement futur des directives nationales ou locales.»

Le pic significatif de cette semaine éclipse le précédent chiffre hebdomadaire le plus élevé de tests positifs – 40 cas ont été enregistrés début janvier après deux séries de tests.

La semaine dernière, Tottenham a annoncé que huit joueurs et cinq membres du personnel avaient été testés positifs, ce qui a entraîné l’annulation de leur match de Ligue Europa contre Rennes et de dimanche en Premier League à Brighton.

GETTY

Brentford est une autre équipe qui a lutté contre une épidémie de COVID

Plusieurs autres clubs – dont Norwich et Aston Villa – ont signalé un certain nombre de cas, tandis que le match de championnat de lundi entre QPR et Sheffield United a été reporté en raison d’une épidémie au club de Londres.

United est en pourparlers avec la ligue pour savoir s’il est sûr pour eux de se rendre au stade communautaire de Brentford mardi soir après avoir fermé leur terrain d’entraînement de Carrington pendant 24 heures.

Il est apparu dimanche qu’un petit nombre de joueurs et de membres du personnel – apparemment quatre – avaient renvoyé des tests de flux latéral positifs après la victoire 1-0 sur Norwich samedi soir, ces résultats étant confirmés par des tests PCR un jour plus tard.