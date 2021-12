La Premier League rejette la demande d’Everton de reporter le match du Boxing Day alors que Rafa Benitez révèle seulement neuf joueurs de champ disponibles en raison de COVID et d’une blessure

Rafa Benitez a révélé que la demande d’Everton de reporter son affrontement du lendemain de Noël contre Burnley avait été refusée par la Premier League, malgré le fait qu’il n’y avait que neuf joueurs de champ disponibles.

Benitez a affronté les médias jeudi avant leur match festif et a fait la révélation que les Toffees n’avaient que 11 joueurs indisponibles.

Benitez a admis qu’il était surpris que le match d’Everton se poursuive

Cinq sont isolés à cause du coronavirus, tandis que six joueurs sont blessés, les laissant gravement épuisés.

Mais la Premier League prévoit jusqu’à présent de faire en sorte qu’Everton remplisse le match, malgré l’octroi de demandes similaires d’autres équipes.

Leeds vs Liverpool et Wolves vs Watford ont déjà été reportés le lendemain de Noël.

Lors d’une conférence de presse d’avant-match, Benitez a déclaré: « Maintenant, je dois me demander si j’en ai 11 en forme. Je suis vraiment surpris que nous jouions à ce jeu.

Everton a fait match nul 1-1 avec Chelsea le 16 décembre, malgré le fait que quatre joueurs ont renvoyé des résultats positifs via des tests PCR, avant qu’un autre ne soit ajouté à ce décompte.

« Burnley est totalement différent de Chelsea », a ajouté Benitez.

« La réalité est que nous devons faire face à une situation difficile. Il faut attendre demain, après-demain, pour les blessures et le covid et voir quels joueurs sont disponibles.

«Mon travail principal maintenant est d’avoir 11 joueurs qui peuvent rivaliser dans les bonnes positions contre Burnley. Ce n’est pas facile.

« Nous avons neuf joueurs de champ disponibles plus 3 gardiens de but. »

Calvert-Lewin pourrait être prêt à revenir dans l’équipe d’Everton dans un coup de pouce bienvenu pour Benitez

Benitez retrouvera l’attaquant Dominic Calvert-Lewin, qui n’a plus joué depuis le 28 août en raison d’une blessure.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était content de le retrouver dans le giron, le patron d’Everton a répondu : « Bien sûr, mais c’est assez dangereux pour nous et peut-être que quelqu’un doit prendre ses responsabilités.

« Ce n’est pas moi le manager qui veut jouer les meilleurs joueurs à chaque match, mais quelqu’un doit considérer en raison des circonstances de ce match que nous devons jouer contre des joueurs qui ne sont peut-être pas prêts ou qui ont peut-être des coups ou des problèmes. Des joueurs qui doivent peut-être jouer hors de position.

« C’est une décision difficile pour nous, mais je suis heureux de voir Dominic s’entraîner avec l’équipe et j’espère qu’il ira bien. »

