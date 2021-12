La Premier League reporte CINQ rencontres ce week-end après l’annulation de plusieurs matchs en milieu de semaine en raison d’épidémies de COVID-19

Une augmentation importante des cas de COVID-19 fait des ravages dans le calendrier de la Premier League.

L’élite a été contrainte de reporter cinq rencontres ce week-end, après l’annulation de trois matches en milieu de semaine.

Les matchs de Premier League tombent à l’eau

Les clubs de tout le pays commencent à signaler davantage de tests positifs et, dans certains cas, cela commence à avoir un impact sur le nombre de joueurs disponibles pour emmener sur le terrain un jour de match.

Alors, quels matchs ont été annulés? Commençons par les matchs en milieu de semaine.

Le voyage de Tottenham pour affronter Leicester jeudi est annulé, ce qui signifie que les trois derniers matches des Spurs ont tous été annulés en raison de COVID-19.

L’annulation de King Power intervient après l’annulation du voyage de Manchester United à Brentford mardi soir.

Le match de Manchester United contre Brentford a déjà été annulé

Cela a été une couple de semaines difficiles pour Conte

Et le voyage de Watford à Burnley a été annulé avec moins de trois heures de préavis en raison d’une épidémie à Vicarage Road.

Désormais, cinq autres rencontres, initialement prévues ce week-end, ont été reportées.

Man United contre Brighton, Southampton contre Brentford, Watford contre Crystal Palace, West Ham contre Norwich et Everton contre Leicester sont tous éteints, a-t-on confirmé jeudi.

Arsenal commence également à ressentir la morsure de l’augmentation des cas de COVID

Tous les jeux qui auront lieu cette semaine seront exclusivement en direct sur le réseau talkSPORT.

La Premier League espère que tous les matchs restants pourront toujours être joués, mais cela dépendra de l’image en mouvement, car les cas continuent d’augmenter dans les 20 meilleurs clubs de vol.

Une déclaration disait: «Tout en reconnaissant qu’un certain nombre de clubs connaissent des épidémies de Covid-19, la ligue a l’intention de poursuivre son calendrier de matches actuel dans la mesure du possible en toute sécurité. La santé et le bien-être de toutes les personnes concernées restent notre priorité. »

Matchs en milieu de semaine

mardi

Norwich 0-2 Aston Villa – EST ​​ARRIVÉ

Man City 7-0 Leeds – EST ​​ARRIVÉ

Man United vs Brentford – RAPPEL

mercredi

Arsenal 2-0 West Ham – EST ​​ARRIVÉ

Brighton 0-1 Wolves – EST ​​ARRIVÉ

Burnley vs Watford – ANNULÉ

Crystal Palace 2-2 Southampton – EST ​​ARRIVÉ

Jeudi

Chelsea vs Everton – ON

Leicester vs Tottenham – ANNULE

Liverpool vs Newcastle – ON

samedi

Aston Villa contre Burnley – ON

Leeds contre Arsenal – ON

Man United vs Brighton – ANNULE

Southampton vs Brentford – ANNULE

Watford vs Crystal Palace – ANNULÉ

West Ham vs Norwich – ANNULE

dimanche

Everton vs Leicester – ANNULE

Newcastle contre Man City – ON

Tottenham contre Liverpool – ON

Loups contre Chelsea – ON