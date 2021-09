La Premier League reprendra le lendemain de Noël 2022 après une pause pour la Coupe du monde du Qatar à partir du 13 novembre

in

La Premier League sera interrompue la saison prochaine après le week-end du 12/13 novembre avant de reprendre les matches le lendemain de Noël pour intégrer la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Il est entendu que les joueurs auront une semaine de préparation avec leurs équipes nationales avant de se rendre au tournoi et n’auront que huit jours de temps de récupération s’ils atteignent la finale le 18 décembre.

La saison 2022/23 ne ressemblera à aucune autre avec une Coupe du monde prise en sandwich entre elle

Sky Sports rapporte que les dirigeants des 20 clubs de Premier League étaient à Londres pour une réunion mercredi, et le programme de la campagne 2022/23 a été décidé au cours de discussions qui ont duré environ quatre heures.

L’idée d’organiser une Coupe du monde d’hiver a rencontré beaucoup d’opposition – le directeur général d’Aston Villa, Christian Purslow, la qualifiant de «fou» car il s’attend à ce qu’une interruption affecte les clubs et les fans en Angleterre une fois qu’elle commencera.

Il a déclaré: “La saison prochaine, lorsque nous jouerons dans une idée tout aussi folle, qui est une Coupe du monde d’hiver, nous ne verrons aucun football de Premier League au sommet de notre saison entre novembre et décembre, ce que les gens vont il faut s’y habituer.

«Ce sont des décisions qui ont été prises il y a longtemps. Ils mordent, assez vite. La saison prochaine, nous verrons tous cela.

Qui mettra la main sur le trophée l’année prochaine ?

“J’ai toujours des inquiétudes concernant le bien-être des joueurs, mais j’ai plus d’inquiétudes pour nos fans qui manquent le football de Premier League en hiver pendant cinq semaines, ce qui est notre grande tradition nationale et notre grand héritage national.”

La Coupe du monde devrait débuter le 21 novembre 2022 avec 48 équipes participantes au Moyen-Orient.

La FIFA a également tenu à organiser des Coupes du monde tous les deux ans au lieu de tous les quatre ans, cependant, les plans menés par Arsène Wenger ont rencontré une énorme opposition de la part de l’UEFA.

Le comité exécutif de l’instance dirigeante du football européen s’est réuni mercredi et a publié une déclaration soulignant les graves préoccupations qu’il a concernant les plans.

.

Wenger veut changer la structure du calendrier actuel du football et reçoit des soutiens et des critiques à son sujet

L’UEFA a souligné quatre « dangers » clés dans les propositions de la FIFA : la dilution de la mystique autour des grands tournois, l’érosion des opportunités pour les équipes les plus faibles, l’impact sur le bien-être des joueuses et sur le développement du football féminin, les compétitions étant obligées de se tête dans le même été.

Sur ces dangers, l’UEFA a ajouté dans sa déclaration : « Ce ne sont là que quelques-unes des sérieuses inquiétudes que la proposition de la FIFA suscite à première vue et elles ne peuvent pas être dissipées simplement avec des slogans promotionnels non fondés sur les avantages supposés d’un calendrier plus épais pour les phases finales.

« Dans cette phase, le respect d’un processus de consultation des parties prenantes – qui doit être impartial – suggérerait de s’abstenir de campagnes de promotion de concepts prédéterminés unilatéralement que personne n’a eu la possibilité de voir en détail et qui ont une large portée, effets souvent inattendus.

Les plans de Wenger ne se concentrent pas seulement sur la réduction de l’écart entre les Coupes du monde, mais aussi sur l’équilibre entre le football en club et le football en équipe nationale.

Ils incluent une proposition pour une, ou au plus deux, pauses internationales au cours d’une saison de club pour réduire la nature «stop go» du football au plus haut niveau.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici