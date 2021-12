La Premier League s’affronte au milieu des cas de Covid alors que les Spurs d’Antonio Conte accueillent leurs rivaux de Londres

Tottenham devrait être en action en Premier League le lendemain de Noël alors qu’il affronte Crystal Palace malgré l’augmentation des cas de Covid.

Les Spurs d’Antonio Conte sont revenus à l’action la semaine dernière après avoir reporté trois matchs.

Conte espère offrir un régal festif aux fans des Spurs

Ils ont fait match nul avec Liverpool en championnat avant de battre West Ham en quarts de finale de la Coupe Carabao.

Maintenant, ils s’apprêtent à affronter leur rival londonien Palace cet après-midi.

Dans l’état actuel des choses, le jeu reste officiellement activé mais il fait l’objet d’un doute majeur.

Tottenham contre Crystal Palace : date et heure

Le choc de la Premier League aura lieu le dimanche 26 décembre au Tottenham Hotspur Stadium.

Le coup d’envoi est prévu à 15h.

La victoire pourrait voir les Spurs grimper jusqu’à la cinquième place du classement.

Patrick Vieira a fait forte impression depuis sa prise de fonction à Selhurst Park Tottenham contre Crystal Palace : comment suivre

talkSPORT aura des mises à jour de l’affrontement tout au long de l’après-midi.

Le match sera également retransmis en direct sur BT Sport 1 avec une couverture en direct à partir de 14h30.

Vous pourrez également regarder via l’application BT Sport avec des temps forts affichés tout au long de la soirée.

Tottenham contre Crystal Palace : l’actualité de l’équipe

Le manager de Tottenham, Conte, n’a aucun nouveau problème de blessure avant la visite du Boxing Day à Palace.

Ryan Sessegnon a souffert d’un problème musculaire lors du dernier match des Spurs en Premier League à domicile contre Liverpool et sera à nouveau absent.

Cristian Romero était déjà mis à l’écart et reste absent, mais Tottenham a sinon un bon bilan de santé.

Palace sera définitivement privé de James McArthur pour le voyage à travers Londres en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Nathan Ferguson est un autre pas à la hauteur après près de deux ans sur la touche, mais il est récemment revenu à l’entraînement en équipe première.

Le patron des Eagles, Patrick Vieira, a révélé lors de sa conférence de presse d’avant-match que le club avait connu « quelques cas » cette semaine, mais n’a pas révélé si c’étaient les joueurs ou le personnel de Selhurst Park qui avaient contracté Covid-19.

Ryan Sessegnon est susceptible de manquer contre Palace Tottenham contre Crystal Palace: Faits du match Tottenham n’a perdu qu’un de ses 12 matchs à domicile de Premier League contre Crystal Palace (W7 D4), s’inclinant 1-0 en novembre 1997. Ils ont remporté leur six derniers matchs de championnat à domicile contre les Eagles par un score total de 13-1. Après leur victoire 3-0 à Selhurst Park lors du match retour, Crystal Palace cherche à remporter des matchs de championnat consécutifs contre Tottenham pour le très première fois, avec cette 46e telle rencontre. Tottenham est invaincu lors de ses 14 derniers matchs de championnat le lendemain de Noël (W11 D3) depuis une défaite 2-0 à Portsmouth en 2003-04. C’est la plus longue série d’invincibilités en cours ce jour-là par n’importe quelle équipe dans les quatre premiers niveaux du football anglais. Crystal Palace n’a remporté qu’un de ses six derniers matchs de Premier League le lendemain de Noël (D3 L2), battant West Ham 2-1 en 2019 -20. Tottenham a perdu cinq de ses six derniers matches de derby de Premier League à Londres (W1), et a gagné moins de points dans de tels matches cette saison que toute autre équipe (3). Crystal Palace a marqué sept buts lors de ses trois derniers matches de Premier League. derbies londoniens, autant que lors de leurs 10 matchs précédents combinés. Les Eagles sont invaincus lors de leurs quatre dernières rencontres de Premier League avec les équipes de Londres (W1 D3), la dernière ayant un parcours plus long sans défaite dans l’élite entre avril-novembre 1990 (7 matchs). Tottenham a marqué neuf buts lors de son dernier match. quatre matchs de Premier League, autant qu’ils en ont eu lors de leurs 11 premiers dans la compétition cette saison. Tottenham est invaincu lors de ses cinq matchs de Premier League sous la direction d’Antonio Conte (W3 D2). Seuls deux managers de l’histoire de la ligue des Spurs sont restés invaincus lors de leurs six premiers au club – Jacques Santini en 2004 et Tim Sherwood en 2013-14. Dans l’histoire de la Premier League, seul Robbie Fowler (9) a marqué plus de buts en Premier League en boxe. Jour que l’attaquant de Tottenham Harry Kane (8). Kane a marqué lors de ses cinq apparitions de premier plan au Boxing Day, la plus longue séquence de buts de l’histoire de la Premier League, alors qu’il détient également le record du meilleur nombre de minutes par but le Boxing Day dans la compétition (une fois toutes les 54 minutes, minimum quatre matchs). En tant que joueur, le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, a été du côté des vainqueurs lors de ses huit matchs de Premier League disputés le lendemain de Noël, le meilleur taux de victoire de 100 % de la journée par un joueur dans l’histoire de la compétition.