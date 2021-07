La première acquisition d’un milliard de dollars de Google était une bonne affaire

L’investisseur milliardaire Mark Cuban a déclaré en octobre 2006 que quiconque achetait YouTube était un « crétin ». Cuban tenait l’entreprise en basse estime. “Il y a une raison pour laquelle ils ne sont pas encore devenus publics, ils n’ont pas vendu”, a-t-il fait remarquer. “C’est parce qu’ils vont être grillés.” Cuban croyait fermement que l’entreprise serait poursuivie dans l’oubli, car elle était connue pour héberger du matériel protégé par le droit d’auteur.

C’est en partie pourquoi lorsque Google a acheté YouTube en 2006 pour 1,65 milliard de dollars, l’accord a été un tel choc. Le prix de la vignette était généralement qualifié de «fou». Google a peut-être payé trop cher pour YouTube à l’époque, mais certains considèrent qu’il s’agit de la meilleure offre technologique de tous les temps. Voici pourquoi c’était important pour Google.

La vidéo était sur le point d’être roi sur le web

YouTube a été lancé en février 2005 par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. Vimeo a en fait battu YouTube au poing, mais il n’a pas été bien financé. YouTube a été soutenu par le capital-risque de la Silicon Valley. Google Videos était en fait une chose aussi, mais pas une préoccupation réelle en ce qui concerne les destinations vidéo sur le Web à l’époque.

Le lancement de YouTube a coïncidé avec le célèbre sketch de Saturday Night Live « Lazy Sunday », qui a contribué à renforcer la visibilité du site de partage de vidéos auprès du public qui consulte le Web. Après, c’est parti pour les courses. En juillet 2006, les gens téléchargeaient 65 000 vidéos par jour et les vidéos visionnées atteignaient 100 millions par jour. En 2011, ces chiffres ont atteint 48 heures de contenu téléchargé chaque minute et trois milliards de vues par jour. Aujourd’hui, les chiffres sont ahurissants. YouTube a 500 heures de contenu téléchargées chaque minute et compte 2,3 milliards de visiteurs mensuels. C’est un monstre sur le web. En fait, c’est le deuxième site Web en ligne le plus visité après Google lui-même.

Le contenu généré par les utilisateurs est au cœur du succès de YouTube. Tout le monde peut publier des vidéos sur YouTube. (Consultez la chaîne YouTube d’Android Authority !) Google, une société de vente d’annonces, savait qu’elle pouvait monétiser les vidéos YouTube. Il a ensuite choisi de partager ces revenus avec les créateurs de contenu, ce qui a conduit à un contenu de meilleure qualité. Cela a également conduit à la création de superstars YouTube. Des créateurs tels que PewDiePie, Little Nastya et Dude Perfect ont amassé des dizaines de millions d’abonnés et généré des dizaines de millions de dollars de revenus et de bénéfices.

Le jeu des nombres

Les propres revenus de YouTube ont augmenté rapidement. Google a racheté YouTube en 2006 pour 1,65 milliard de dollars. Il a atteint un chiffre d’affaires de 800 millions de dollars en 2010 et a atteint 19,8 milliards de dollars en 2020, ce qui représente environ 10 % du chiffre d’affaires total de 182 milliards de dollars de la société mère de Google, Alphabet pour cette année-là. Ce qui n’est pas clair, c’est les bénéfices générés par YouTube.

Google n’a pas partagé de détails sur les coûts d’exploitation de YouTube, qui sont sûrement énormes. Considérez uniquement les exigences de stockage. Le nombre de serveurs nécessaires pour héberger toutes ces vidéos doit peser lourdement sur les finances d’Alphabet. Ensuite, il y a tout l’argent que Google partage avec les meilleurs créateurs, dont beaucoup sont multimillionnaires.

Google n’a pas toujours été aussi chanceux. Google a payé 12,5 milliards de dollars pour Motorola Mobility en 2012. Il a ensuite vendu la société à Lenovo pour 2,91 milliards de dollars, marquant une perte massive de 9,6 milliards de dollars. Google a également payé 1,1 milliard de dollars pour certains actifs du fabricant de smartphones HTC en 2017 afin de stimuler sa propre activité de smartphones Pixel. On ne sait pas quel retour sur investissement Google a reçu de cet achat particulier. Parmi les autres acquisitions de Google de plus d’un milliard de dollars, citons DoubleClick pour 3,2 milliards de dollars en 2007, Waze pour 1 milliard de dollars en 2013, Nest Labs pour 3,2 milliards de dollars en 2014, Looker pour 2,6 milliards de dollars en 2019 et Fitbit pour 2,1 milliards de dollars en 2021. Google a intégré ces acquisitions dans ses familles de produits existantes et, malheureusement, la société ne fournit pas de ventilation détaillée des performances de ses unités commerciales individuelles dans les déclarations de revenus trimestrielles.

Billets de dollar de dollar, vous tous

Ce que nous savons, c’est que Baby Shark Dance est la vidéo la plus regardée sur YouTube en mars 2021, avec 8,5 milliards de vues. C’est beaucoup d’opportunités pour Google de placer des annonces et de gagner de l’argent.

YouTube pourrait valoir jusqu’à 300 milliards de dollars s’il devenait une entreprise indépendante. Cela représente environ 18% de la capitalisation boursière nette actuelle d’Alphabet de 1,67 billion de dollars. Vu sous cet angle, ce coût d’acquisition initial de 1,65 milliard de dollars était une bonne affaire.