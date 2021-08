La première actrice Lilia Aragón del Rivero décède à l’âge de 82 ans – El Sol de México

in

La première actrice Lilia Aragón del Rivero décédé aujourd’hui à 82 ans, cela a été annoncé par l’Association nationale des acteurs (MARCHER).

Grâce à son compte Twitter, le MARCHER partagé le sensible décès de l’actrice.

L’Association nationale des acteurs regrette profondément le décès de notre collègue Lilia Aragón del Rivero, qui était la secrétaire générale de notre syndicat pendant la période 2006-2010. Nos sincères condoléances à sa famille et ses amis. Repose en paix pic.twitter.com/zvTqhddP8y – Association nationale des acteurs (@andactores) 2 août 2021

Les raisons de sa mort sont encore inconnues, mais sans aucun doute, la carrière et le travail de l’actrice principale resteront dans l’histoire de la télévision mexicaine, en raison de son représentations dans des mélodrames célèbres Quoi « Berceau des loups », “Rose sauvage”, “Jusqu’à la fin du monde” et participation plus récente à “Surmonter la peur”.

