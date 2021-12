La première actrice principale de Black Phantom of Opera a failli changer de carrière

Emilie Kouatchou est entrée dans l’histoire en octobre lorsqu’elle est devenue la première actrice noire à jouer le rôle de Christine Daaé dans Le Fantôme de l’Opéra à Broadway.

La diplômée de l’Université du Michigan admet qu’elle a presque changé de carrière et a quitté le monde du spectacle après que la pandémie de COVID-19 a fermé les théâtres de Broadway l’année dernière.

« Je me suis retrouvée perdue et j’avais l’impression de ne plus avoir de but », a-t-elle déclaré au magazine People.

Ben Crawford dépeint Le Fantôme, à gauche, et Emilie Kouatchou dépeint Christine dans une représentation de « Le Fantôme de l’Opéra » à New York. Kouatchou est la première femme noire à jouer le rôle dans les 33 ans d’histoire de la série. (Matthieu Murphy via AP)

Sur les conseils de ses parents, Kouatchou a décidé de poursuivre des études en commerce avant de rejoindre la production Phantom cet été.

« J’étais un peu réticent, mais je me suis dit : ‘Tu sais quoi, je pourrais prendre des cours du soir et quand même auditionner.’ Et j’ai donc décidé qu’à l’automne, si rien ne s’était passé, je postulerais dans des écoles de commerce, et puis littéralement à l’automne, cette chose s’est produite », a-t-elle déclaré. « J’ai reçu l’appel en août, et cela a en quelque sorte tout changé pour moi. »

Le Fantôme de l’Opéra est revenu au Majestic Theatre en octobre après sa fermeture en mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Kouatchou a failli craquer sous la pression avant sa première performance en tant que première femme noire dans la course de près de 34 ans de Phantom. Le rôle a également marqué ses débuts à Broadway.

« Il y a eu beaucoup de nuits où j’avais l’impression que je n’étais peut-être pas assez bien pour ça, ou que j’avais l’impression d’avoir le poids de toutes ces personnes qui m’admirent [on my shoulders], et je voulais faire de mon mieux », a-t-elle déclaré. «Je pense juste que les femmes noires, en particulier au théâtre, doivent être – et cela ne devrait pas être ainsi – 10 fois meilleures et travailler dix fois plus dur. Il a fallu autant de temps à une femme noire pour jouer Christine, mais il y a eu tellement de femmes noires talentueuses qui auraient pu.

Basé sur Gaston Leroux‘s roman d’horreur du même nom, l’histoire est centrée sur un fantôme qui hante un opéra de Paris et tombe amoureux d’une jeune chanteuse. La comédie musicale a d’abord été dirigée par le regretté Harold Prince pour le Main Stem le 26 janvier 1988. La production a depuis remporté d’innombrables prix et reste la production de Broadway la plus ancienne de l’histoire.

Le Fantôme de l’Opéra présente la musique de Andrew Lloyd Williams et paroles de Charles Hart et Richard Stilgoe. La production a remporté le Tony Award de la meilleure comédie musicale.

Kouatchou a auditionné deux fois pour Phantom avant d’être embauchée cet été en tant que remplaçante de Christine à Broadway. Elle joue actuellement le rôle trois fois par semaine au Majestic Theatre – la maison de la comédie musicale à New York au cours des trois dernières décennies – et assumera le rôle principal pour le spectacle du 34e anniversaire le 26 janvier.

Alors qu’elle est fière d’être la première Black Christine à Broadway, Kouatchou est toujours frustrée qu’il ait fallu autant de temps pour diversifier un personnage aussi important dans le monde du théâtre.

« Cela me frustre que cela ait pris autant de temps, c’est le cas », a-t-elle déclaré. « Je suis honoré que ce soit moi, et je suis honoré d’entrer dans l’histoire, mais je suis vraiment excité quand ce n’est même pas une question, ce n’est même pas une chose, le premier Black Christine. »

Kouatchou a ajouté: « J’ai eu beaucoup de filles qui ont tendu la main et ont dit: » Hé, c’est un rôle de rêve pour moi, et vous me permettez d’atteindre cet objectif. Parfois, quand je suis tellement dans ma tête à propos de ce que je fais dans la série, c’est un excellent rappel que c’est quelque chose.

« Peu importe ce que je fais sur scène, moi dans ce costume et moi portant cette perruque et moi chantant ces chansons et juste mon visage comme un visage de Phantom [is] tellement important. »

