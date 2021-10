La première application de messagerie entièrement décentralisée et cryptée au monde, Secretum Messager est lancée à Solana

Secretum sera la première application de messagerie entièrement décentralisée à être lancée dans le monde et devrait concurrencer les applications de messagerie centralisées existantes telles que Telegram, WhatsApp et 530 millions de Facebook Messenger.

L’application est construite sur la blockchain Solana, vous permettant d’accéder à des vitesses de blocage élevées et à de faibles frais d’essence.

Solana se développe rapidement et sa domination au sein de l’industrie de la blockchain prend forme avec un écosystème de plus de 400 projets mondiaux.

Quitter les applications de messagerie normales

Les applications de messagerie sont devenues très populaires dans le monde et sont utilisées par environ 3,6 milliards de personnes dans le monde.

En moyenne, une seule personne peut partager environ 72 messages par jour.

WhatsApp, par exemple, gère plus de 100 milliards de messages chaque jour, tandis que WeChat gère plus de 205 millions de messages.

Cependant, ces applications de messagerie ont rencontré divers défis, notamment en ce qui concerne le vol informatique, le piratage de données personnelles et la violation de la vie privée.

Secretum Messager cherche à offrir une solution à la plupart des défis rencontrés par les applications de messagerie d’aujourd’hui qui sont généralement centralisées en proposant une application de messagerie basée sur la blockchain.

L’une des principales caractéristiques qui rendent Secretum Messager unique est que les informations du message ne seront pas stockées dans un stockage central ou cloud, mais dans une blockchain.

Il n’y aura pas non plus de modérateurs ou de serveurs. Les messages auront un cryptage cryptographique de bout en bout pour garantir la sécurité des messages entre les utilisateurs.

Les utilisateurs ne seront pas non plus tenus de fournir des informations personnelles lors de leur inscription, comme c’est le cas avec la plupart des autres applications de messagerie. Secretum n’aura besoin que d’une adresse de portefeuille et les utilisateurs ne seront référés qu’en utilisant leurs adresses publiques.

Utiliser Secretum pour le trading de crypto-monnaie peer-to-peer

En plus de permettre aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des messages, Secretum permettra également aux utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies (à la fois fongibles et non fongibles).

Cela révolutionnera la façon dont les gens interagissent et envoient des fonds crypto tout en conservant le même anonymat convoité par la plupart des utilisateurs de crypto.

