La première approche de la firme en matière de bracelets intelligents

De plus en plus de gens s’aventurent pour acquérir une montre intelligente ou un bracelet intelligent. Que ce soit pour la santé, le confort ou la simple curiosité, la vérité est que ces types d’appareils acquièrent de plus en plus d’utilisations, ce qui les rend très pratiques au quotidien. Aujourd’hui, nous parlons de la Bande Oppo, un appareil que nous testons depuis quelques jours et dont nous venons dire ses particularités.

La société spécialisée dans les appareils mobiles s’est récemment lancée dans le domaine des montres intelligentes et des bracelets intelligents. L’année dernière, nous avons pu voir sa première dans ce secteur avec le Montre Oppo, un secteur dans lequel sa société sœur OnePlus a également fait ses débuts avec son Montre OnePlus, un appareil que nous avons pu analyser récemment. Aujourd’hui c’est au tour de l’Oppo Band, et pour commencer, en dessous de ces lignes nous vous laissons un tableau avec les principales spécifications techniques du smart band Oppo.

Dimensions et poids Écran AMOLED 40,4 x 17,6 x 11,45 mm (10,3 g sans bracelet)

1,1 pouces Logiciel propriétaire Oppo Sensors Fréquence cardiaque, oxygène sanguin, surveillance du sommeil Fitness Jusqu’à 12 modes sportifs Connectivité Bluetooth 5.0 Endurance Jusqu’à 5 ATM Batterie 100 mAh (jusqu’à 12 jours d’autonomie)

DESIGN ÉLÉGANT ET CONFORTABLE

Avant de parler en détail de ses caractéristiques les plus marquantes, son design attire notre attention. Dans ce cas, nous parlons d’un appareil avec Écran de 1,6 pouces et poids de 10,3 g sans la sangle intégrée. Le principal et presque seul avantage de ces appareils par rapport aux montres intelligentes est leur confort, car il est très facile de s’habituer à avoir un bracelet de ce style sur notre poignet compte tenu de son poids léger. Comme d’habitude, c’est un petit appareil auquel on attache un bracelet et que l’on peut porter tout au long de la journée. Dans le cas du Oppo Band, en plus du bracelet en silicone typique que nous avons vu dans plus d’appareils tels que le Xiaomi Mi Band et d’autres, il intègre également un bracelet un peu plus élégant qui offre un cadre en métal dans lequel ancrer le micro . Un bracelet de qualité se sent au toucher et correspond parfaitement aux normes de ce bracelet intelligent.

Concernant l’écran, comme nous l’avons mentionné, nous avons un panel de AMOLED 1,6 pouces, qui se remarque instantanément et dont on peut profiter même les jours les plus ensoleillés grâce à son brillance puissante. Quelque chose que nous aurions aimé que l’Oppo ait incorporé dans ce bracelet serait la luminosité automatique. Dans ce cas, nous trouvons certains niveaux de luminosité que nous pouvons régler dans la section configuration, même si nous n’aurons pas la possibilité que la luminosité s’adapte à la luminosité de l’environnement. De plus, nous avons également constaté qu’Oppo aurait pu profiter davantage des marges de l’appareil, car il a des bords assez généreux. La visualisation des fonctions de cette bande intelligente ne posera aucun problème, bien que certaines notifications du téléphone puissent sembler un peu plus petites que nous le souhaiterions compte tenu du petit espace dont nous disposons.

LOGICIEL DE RÉPONSE INSTANTANÉE

Le Oppo Band a son propre logiciel développé par la société. Comme d’habitude dans ce type d’appareil, le système d’exploitation a tendance à être très basique, nous soutenant avec notre Smartphone lorsque l’on regarde les informations collectées par les capteurs du bracelet. Le Oppo Band dispose d’un Contrôle gestuel, qui fonctionnent très bien et sont similaires à ceux que nous utilisons sur notre appareil mobile.

En ce qui concerne les fonctionnalités les plus remarquables, nous avons que l’Oppo Band comprend capteur de fréquence cardiaque, surveillance du sommeil, capteur d’oxygène dans le sang et exercices de respiration. Il est à noter que cet appareil ne garantit pas la précision médicale de ses mesures, mais plutôt des valeurs approximatives. Pour augmenter sa précision, il est conseillé d’être complètement immobile et avec le bracelet correctement attaché au poignet.

En plus de la partie biométrique de l’appareil, nous avons également des fonctionnalités extrêmement utiles telles qu’un chronomètre, une alarme, un contrôle multimédia pour mettre en pause ou sauter la chanson ou la vidéo, une minuterie, une application pour trouver notre téléphone et même un bouton pour contrôler notre appareil photo. Nous pouvons également utiliser l’application Météo pour consulter les conditions météorologiques de notre ville.

Ces types de groupes sont généralement axés sur le sport, ayant de multiples façons de collecter nos données. Dans ce cas, nous trouvons jusqu’à 12 modes disponibles, à savoir: la course en extérieur, la course en salle, la course à perte de graisse, la marche, le vélo et bien d’autres. Les modes qui ne sont pas disponibles peuvent être quantifiés dans le mode exercice libre. C’est peut-être dans le domaine des activités physiques que ce bracelet boite le plus, car il nous semble que peu de modes sportifs sont inclus. En outre, une des fonctions qu’il n’a pas et qui nous serait très utile est le GPS. De cette façon, nous ne pourrons pas suivre notre itinéraire grâce au GPS si nous ne transportons pas le mobile avec nous.

APPLICATION HEYTAP SANTÉ

L’application de HeyTap Santé C’est celui que nous devons télécharger sur notre téléphone si nous voulons profiter des informations que ce bracelet recueille. En termes d’interface, il est pratiquement identique à l’application OnePlus Health, ayant ainsi trois onglets clairement différenciés: Santé, Fitness et paramètres. Ici, nous aurons la possibilité de changer le visage de notre montre. Il n’y en a pas non plus parmi un grand nombre de choix, bien qu’ils soient conçus pour une utilisation pratique et pour connaître efficacement les données les plus utiles. De plus, via l’application, nous pouvons également configurer les notifications qui atteignent l’horloge, ainsi que pouvoir ajuster nos objectifs d’exercice et de santé, diverses préférences en matière de gestes et d’applications, et la possibilité de mettre à jour le logiciel. Comme nous l’avons dit avec l’application OnePlus, c’est une application simple et facile à configurer, même si peut-être nous reste-t-il le désir d’avoir une plus grande variété de fonctionnalités.

BATTERIE CONFORME AU CONTRAT

L’autonomie de l’Oppo Band est tout à fait correcte. Dans ce cas, nous nous trouvons dans un Batterie 100 mAh, qui nous procurera une autonomie de jusqu’à 12 jours. En pratique, si nous utilisons une luminosité maximale et activons l’option de mesurer notre fréquence cardiaque à tout moment, cette autonomie sera considérablement réduite. Cependant, en utilisation plus ou moins normale, la batterie durera facilement au moins une semaine. Évidemment, cela dépend déjà de l’usage que nous en donnons chacun. Le bracelet est chargé via l’adaptateur inclus dans la boîte, où vous n’avez pas à retirer la pilule de la sangle elle-même pour le faire. Bien qu’il soit assez confortable de placer le bracelet pour le recharger, puisqu’il suffit d’attendre le «clic», si l’on aurait aimé que la connexion soit magnétique pour plus de confort. L’appareil prendra une charge complète en un peu plus d’une heure si la batterie est complètement déchargée.

CONCLUSION

En bref, l’Oppo Band fournit les fonctions que l’on s’attendrait à inclure dans un bracelet intelligent de ce style, avec de multiples capteurs et fonctions qui le rendent très pratique et confortable. Cependant, la pénurie de modes sportifs, le manque de GPS intégré ou le manque de luminosité automatique pourraient en remettre plus d’un lorsqu’il s’agit de choisir une bande intelligente de ce style. Cependant, il ne faut pas oublier qu’il s’agit du premier bracelet Oppo et qu’il y a toujours place à l’amélioration. Par conséquent, nous devrons attendre la prochaine génération pour savoir comment se porte l’entreprise dans ce secteur.