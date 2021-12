La première aventure de Paper Mario arrive sur Nintendo Switch Online + Pack d’extension

Jeu Nintendo 64 Mario de papier est ajouté à la bibliothèque Switch la semaine prochaine, et il sera jouable avec un abonnement Switch Online + Expansion Pack.

À venir le 10 décembre, ce jeu classique vous emmène à travers les jungles tropicales de l’île de Lavalava et jusqu’aux hauteurs glaciales de Shiver Mountain dans votre quête pour contrecarrer Bowser.

Dans le jeu, il a volé le Star Rod magique et a soulevé le château de Peach dans le ciel avec l’aide de Kammy Koopa. Les Esprits des étoiles sont également en difficulté grâce à Bowser, et Mario doit sauver ces esprits emprisonnés, vaincre Bowser et sauver le Royaume Champignon.

Le gameplay propose de nombreuses résolutions d’énigmes et des défis conçus autour de diverses capacités. Pendant le jeu, vous rencontrerez des alliés qui peuvent vous aider au combat.

La collection Nintendo 64 – Nintendo Switch Online a débuté cet automne avec une gamme de classiques rétro tels que Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Star Fox 64 et Mario Kart 64, et d’autres sont en préparation, dit Nintendo.

Ces titres sont jouables avec le plan d’abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack, qui offre tous les mêmes avantages qu’un abonnement Switch Online, mais avec un accès aux jeux classiques Nintendo 64 et SEGA Genesis avec un jeu en ligne supplémentaire, ainsi qu’un accès à l’Animal Crossing: New Horizons – DLC Happy Home Paradise.