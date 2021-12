La première aventure saisonnière de Minecraft Dungeons ‘Cloudy Climb’ est arrivée, et c’est une mise à jour gratuite

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le robot de donjon de style Diablo Donjons Minecraft a lancé aujourd’hui sa première aventure saisonnière – Cloudy Climb, et c’est totalement gratuit.

Il introduit un nouveau système de piste de récompense ainsi que de nombreux nouveaux objets cosmétiques à thème, notamment des skins, des animaux de compagnie, des flairs, des emotes et même des capes. Vous pouvez également acheter un passe aventure en option pour 3,99 $ USD pour débloquer des récompenses cosmétiques exclusives.

Vous débloquerez tout ce contenu au fur et à mesure que vous escaladerez « The Tower », une structure rejouable qui met vos compétences à l’épreuve sur plusieurs étages de contenu stimulant.

Dans la Tour, le joueur contrôle un avatar : un personnage qui n’a initialement aucun équipement, mais le récupère lentement grâce à une sélection de récompenses que vous gagnez au fur et à mesure de votre progression. La tour elle-même a 30 étages différents, chacun plus dur que le précédent, et l’objectif est de le rendre aussi haut que possible.