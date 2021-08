La première bande-annonce d’American Horror Story : une double fonctionnalité est arrivée

in

American Horror Story est connu pour beaucoup de choses, mais avoir des titres concis n’en fait pas partie. La saison 10 de l’émission télévisée d’anthologie d’horreur de Ryan Murphy, American Horror Story: Double Feature, se dirigera vers FX plus tard cette année, mais elle sera divisée en plusieurs parties cette fois-ci, ce qui donne le nom complet du titre American Horror Story: Double Feature , Partie 1 : Marée rouge. Pour ceux qui jouent à la maison, la partie 2 s’appelle Death Valley.

Vous pouvez maintenant regarder la toute première bande-annonce de Red Tide. Regarde.

La saison 10 va traiter à la fois des extraterrestres et des vampires – ou peut-être des monstres requins ? Ce qui se passe ici n’est pas encore tout à fait clair, et la bande-annonce ne fait pas grand-chose pour l’éclaircir, mais nous pouvons repérer certains de nos favoris AHS qui reviennent pour leurs nouveaux rôles, comme Evan Peters qui peut être vu aux cheveux courts et renfrogné.

Apparemment, Red Tide se concentrera sur un écrivain d’une ville balnéaire découvrant la vérité sur ses voisins monstrueux, peut-être cannibales, mais il reste encore à voir comment cela sera lié à la Vallée de la mort et aux extraterrestres. Connaissant AHS en tant que franchise, il est probablement préférable de ne même pas commencer à deviner, mais tout ce que cela finit par être est sûr d’être sauvage.

American Horror Story: Double Feature Part 1: Red Tide fera ses débuts sur FX le 25 août et sera diffusé le lendemain sur FX sur Hulu.