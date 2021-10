La première bande-annonce de Cowboy Bebop a une action noire lisse et un adorable corgi

La bande-annonce officielle de la série en direct Cowboy Bebop de Netflix est enfin là. Sortie lors d’un compte à rebours en direct mettant en vedette les stars John Cho, Daniella Pineda et Mustafa Shakir, la bande-annonce est un autre aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre de l’adaptation très attendue de la légendaire série animée.

La bande-annonce commence avec John Cho dans le rôle de Spike Spiegel debout sur le pont du Bebop éponyme alors que nous l’entendons parler à sa vieille amie Anna de ce qu’il fait ces jours-ci. Nous avons droit à des scènes de l’ancienne vie de Spike en tant que gangster, de son nouveau partenaire Jet, et à une photo de mauvaise humeur d’un reflet dans une flaque d’eau qui devrait faire frémir les fans de Bebop.

La bande-annonce de Cowboy Bebop présente la même action hautement stylisée que Netflix a montrée dans une vidéo teaser la semaine dernière avec plus de scènes qui semblent être des recréations presque parfaites de l’anime. Nous avons eu un aperçu de Pierrot Le Fou, le tristement célèbre ennemi clown de Spike, de très courts aperçus de l’autre ennemi mortel de Spike, Vicious, et plusieurs moments amusants entre Spike, Jet et Faye (avec la première apparition officielle d’Ein !) leur relation conflictuelle.

Plus que tout, je suis content que nous ayons pu entendre plus de chansons que juste « Tank! ». L’une des plus grandes et des plus délicieuses surprises de l’annonce en direct de Cowboy Bebop a été que le compositeur original de l’anime, Yoko Kanno, serait de retour pour fournir une nouvelle musique pour le spectacle. La bande-annonce a commencé avec une chanson de cor en sourdine qui sonnait comme si cela aurait pu être un nouvel arrangement de « Cosmos » nous donnant un aperçu de ce sur quoi le compositeur d’anime loué aurait pu travailler.

Cowboy Bebop arrive sur Netflix le 19 novembre.