La première bande-annonce de Doctor Strange 2 vient de fuir

Il y a quelques jours, certains rapports indiquaient que la première bande-annonce de Doctor Strange 2 serait une scène surprise post-crédits à la fin de Spider-Man: No Way Home. Cela avait beaucoup de sens, étant donné que le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) est un personnage clé du film Spider-Man. Maintenant que No Way Home a commencé à jouer dans les cinémas de certains marchés, nous avons été témoins d’un grand nombre de fuites qui ont abordé plusieurs des rumeurs de Spider-Man que nous avons vues tout au long de l’année. Mais ils ont également détaillé les scènes post-génériques du film, y compris une bande-annonce surprise de Doctor Strange dans le multivers de la folie.

La bande-annonce de Doctor Strange 2 a maintenant été complètement divulguée après qu’une version audio a été publiée sur le Web plus tôt cette semaine. Remarquez, certains spoilers Multiverse of Madness pourraient suivre ci-dessous. Mais nous ne révélerons aucun spoiler de l’intrigue de No Way Home dans ce qui suit, à part ce que les bandes-annonces du film nous ont montré.

Pourquoi Multiverse of Madness est si excitant

L’une des rumeurs que Sony et Marvel ont confirmées avec la première bande-annonce de No Way Home était que la troisième aventure autonome de Spider-Man dans le MCU est une histoire multivers. C’est le docteur Strange qui s’est adressé au multivers dans le clip.

Le multivers explique les arrivées des méchants de Spider-Man des films non-MCU. Et cela correspond bien au ton multivers général de la phase 4. Loki et What If…? a livré les premières histoires multivers significatives de cette phase des projets MCU.

Mais on ne se doutait pas à l’été 2019 que ces trois attractions Marvel feraient avancer le thème du multivers. À l’époque, le seul film multivers confirmé était Doctor Strange 2, grâce à l’inclusion de « Multiverse of Madness » dans le titre.

Le nom du film en a instantanément fait l’un des titres les plus excitants de la phase 4. Nous n’avions même pas besoin d’une bande-annonce de Doctor Strange 2 ou de fuites d’intrigue pour le réaliser.

C’est parce que le multivers donne à Marvel la liberté de faire tout ce qu’il veut avec les personnages et les histoires. Nous en avons eu un avant-goût sous forme animée plus tôt cette année avec What If…?. Et rappelons-nous que l’action multivers a commencé dans Avengers : Endgame.

Plus intéressant encore, le multivers ouvre la porte à l’utilisation de personnages d’autres franchises Marvel qui n’ont jamais fait partie du MCU. Le multivers permet à Marvel de connecter le MCU aux histoires Marvel de Fox, à l’univers Spider-Man de Sony (SSU) et aux émissions Netflix Marvel sans se soucier des problèmes de continuité. Tous ces événements se produisent dans des délais différents, donc tout est un jeu équitable.

Source de l’image : Sony

La fuite de la bande-annonce de Doctor Strange 2

Pourquoi toutes ces spéculations sont-elles nécessaires pour comprendre la bande-annonce de Doctor Strange 2 ? Vous savez comment nous vous disons toujours que les bandes-annonces de Marvel sont coupées de manière à tromper intentionnellement le public ? Eh bien, l’angle multivers permet encore plus facilement à Marvel de vous faire voir des choses qui ne sont pas là dans la bande-annonce de Doctor Strange 2.

Vous y entrerez en reconnaissant plusieurs personnages familiers, et vous pourriez penser que ce qu’ils disent et font se passe dans la réalité principale du MCU. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Il y a au moins un cas où l’action n’a probablement pas lieu dans la réalité principale du MCU, et vous le comprendrez encore mieux si vous avez vu Et si… ? saison 1.

C’est parce que la bande-annonce 1 de Doctor Strange 2 pourrait donner l’impression que Strange Supreme (Benedict Cumberbatch) est le principal méchant de l’histoire. Les rumeurs disent que cette version maléfique d’étrange apparaîtra dans Multiverse of Madness, et c’est formidable de voir la version live-action du méchant dans la chair.

De plus, la pieuvre borgne géante au milieu de la ville n’est probablement pas non plus le plus grand méchant. Nous savions que Gargantos arrivait grâce à cette fuite d’ensemble Lego d’il y a quelques jours.

Le méchant principal est-il montré dans la bande-annonce de Doctor Strange 2 divulguée? Probablement, mais nous n’entrerons dans aucune des rumeurs de complot de Doctor Strange 2 pour le moment. Qu’il suffise de dire que tous les principaux membres de la distribution MCU que vous vous attendez à voir dans la suite sont inclus dans cette bande-annonce. Outre Cumberbatch, nous avons Wong (Benedict Wong), Mordo (Chiwetel Ejiofor), Wanda (Elizabeth Olsen), le Dr Christine Palmer (Rachel McAdams) et America Chavez (Xochitl Gomez) dans le clip ci-dessous.

La bande-annonce officielle arrive bientôt

Méfiez-vous que Marvel pourrait essayer de retirer la bande-annonce de Doctor Strange 2 divulguée de YouTube dans les prochains jours. C’est parce qu’il essaie toujours de préserver la surprise post-crédits pour le week-end d’ouverture de No Way Home. Mais Marvel mettra probablement en ligne la bande-annonce complète très bientôt.