La première bande-annonce de “Hawkeye” de Marvel pourrait bientôt être publiée en ligne

Hawkeye est le prochain grand projet MCU que les fans meurent d’envie de voir, et la bonne nouvelle est que nous avons déjà une date de sortie. La série limitée Marvel sortira sur Disney Plus le 24 novembre, juste entre les premières en salles de Eternals et Spider-Man: No Way Home. La différence entre ces trois projets est que nous n’avons aucune raison de nous inquiéter de la date de sortie de Hawkeye. L’émission est lancée sur le service de streaming de Disney. Mais on ne sait pas si les prochains films MCU s’en tiendront à leurs dates actuelles, verront des retards ou recevront des sorties jour et date en ligne. Il y a aussi une autre différence significative entre ces trois projets. Eternals et No Way Home ont tous deux des remorques. Mais les fans pensent que la remorque Hawkeye pourrait être au coin de la rue. Certains spoilers pourraient suivre ci-dessous.

Il y a quelques jours, le MCU a fait d’énormes vagues, Marvel et Sony livrant une séquence d’événements inattendue qui a stupéfié les fans. La bande-annonce finale d’Eternals a été publiée le 19 août, suivie de la publication de la critique de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux le 23 août. À la fin de la journée, la première bande-annonce de No Way Home est sortie, brisant Internet.

Pendant ce temps, et si… ? joue sur Disney Plus, avec de nouveaux épisodes lancés tous les mercredis.

Où est la remorque Hawkeye ?

Hawkeye, la seule série télévisée MCU restante pour 2021, est absente de ce festival de contenu MCU. C’est du moins ce que disent les rumeurs. Nous n’avons vu que des images fixes de l’émission télévisée très attendue, si nous ne comptons aucune des fuites de l’ensemble. Mais Marvel se prépare peut-être à sortir la première bande-annonce.

Hawkeye est tellement excitant parce que nous examinons le premier projet autonome axé sur ce super-héros. Clint Barton (Jeremy Renner) est l’un des six Avengers originaux qui n’est jamais apparu dans son propre film. C’est maintenant sa chance de briller. C’est aussi l’occasion pour Marvel de terminer l’histoire de Clint et de fermer l’arc pour le personnage.

Marvel semble avoir commencé sa campagne marketing pour Hawkeye. C’est ce que les fans semblent penser, cependant. Le compte Twitter officiel de Hawkeye est de retour en ligne, et Hailee Steinfeld a posté sur Instagram la couleur violette. C’est la couleur de Kate Bishop, bien sûr. C’est pourquoi les fans pensent que la première bande-annonce de Hawkeye sortira bientôt.

ILS ONT RÉACTIVÉ LE COMPTE HAWKEYE + HAILEE PUBLIÉ CECI ??? LA BANDE-ANNONCE ARRIVEG pic.twitter.com/ze6fRnQdCX – carlos⩔ (@eternalswilson) 30 août 2021

Bien qu’il n’y ait rien d’officiel de Marvel, nous nous attendons à voir des images au début de la promotion Hawkeye.

L’intrigue Hawkeye est un mystère

Sortie de bande-annonce ou non, l’intrigue de Hawkeye est un grand mystère. Contrairement aux autres films et émissions de télévision MCU, nous ne savons pas à quoi s’attendre de la propriété Marvel.

On ne sait pas si Barton rejoindra les Avengers sous quelque forme que ce soit à l’avenir. Le consensus général semble être que Kate Bishop remplacera Clint et deviendra alors le nouveau Hawkeye de MCU. Elle pourrait très bien rejoindre les Young Avengers sur la route, et nous avons déjà vu Marvel préparer le futur crossover de jeunes super-héros.

Malgré toute cette excitation autour de Hawkeye, il n’y a toujours pas de séquence officielle. Nous ne savons pas non plus à quoi s’attendre de la série télévisée. Quelques rumeurs passionnantes ici et là ont indiqué que le film pourrait avoir quelques liens directs avec d’autres projets Marvel se déroulant en même temps dans la chronologie du MCU.

Il est peu probable que la première bande-annonce mentionne un développement aussi important, mais les rumeurs disent que Hawkeye et No Way Home pourraient partager une scène. Pour plus de spoilers Hawkeye, vous devez visiter ce lien.