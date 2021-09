La première bande-annonce de “Hawkeye” est enfin sortie

Hawkeye est la dernière émission télévisée MCU à sortir sur Disney Plus cette année. Par coïncidence, Hawkeye (Jeremy Renner) est le dernier des six Avengers originaux à avoir une histoire autonome. C’est après que Black Widow soit sorti en salles il y a quelques mois, apportant l’histoire de Natasha Romanoff que les fans réclamaient. Contrairement à Nat (Scarlett Johansson), Clint Barton n’a pas de film. Mais comme l’ont prouvé les précédentes émissions MCU Disney Plus, Marvel peut proposer des histoires divertissantes dans ce format. Loki en est peut-être le meilleur exemple. Cela dit, nous ne savons pas à quoi nous attendre de Hawkeye, à part Clint passant l’arc et les flèches à un jeune vengeur. C’est pourquoi nous sommes si enthousiasmés par la première bande-annonce de Hawkeye pour l’émission télévisée. Et Marvel vient enfin de le sortir.

Les rumeurs disaient toutes que Hawkeye entraînerait Kate Bishop (Hailee Steinfeld) dans l’émission télévisée. Ensuite, nous avons reçu quelques teasers officiels de Marvel, y compris une interview de Renner qui a tout confirmé. Bishop est un grand fan de Hawkeye, et elle apparaîtra probablement dans de nouvelles équipes Young Avengers sur la route. Mais nous n’avions aucune idée du type de menace existentielle auquel Bishop et Barton seraient confrontés dans l’émission télévisée. Ni Renner ni Steinfeld n’ont fourni de détails sur le complot Hawkeye.

Kate Bishop (Hailee Steinfeld) dans la première bande-annonce de Hawkeye. Source de l’image : Marvel Studios

La première bande-annonce de Hawkeye est enfin en ligne

Contrairement à Black Widow, nous savons que l’action dans Hawkeye a lieu après le snap. Par conséquent, l’histoire des Avengers avance avec cette aventure plutôt que de combler les lacunes des histoires passées. Et Hawkeye nous dira probablement comment Clint Barton prend sa retraite maintenant qu’il a récupéré sa famille.

Renner s’est rendu sur son compte Instagram ce week-end pour dire que la première bande-annonce de Hawkeye arrivera lundi. Steinfeld a ensuite doublé ses propres comptes de médias sociaux. Ces mouvements semblaient très coordonnés avec Marvel. Vous ne taquinez pas ce genre d’événement à moins que Marvel ne soit prêt à lancer la campagne marketing de l’émission télévisée.

Hawkeye arrive sur Disney Plus à partir du 24 novembre, quelques semaines après la première d’Eternals et quelques semaines avant la sortie de Spider-Man: No Way Home. Ce qui est vraiment excitant dans l’émission de télévision, c’est qu’elle pourrait partager une scène avec cette dernière. Une partie de l’action dans No Way Home se chevauchera avec Hawkeye. Des rapports antérieurs indiquaient que les deux productions avaient tourné des scènes au même endroit. Mais on ne sait pas comment et comment ou pourquoi ces histoires sont liées. Pourtant, ce type d’œuf de Pâques aide Marvel à tisser un nouveau réseau d’histoires interconnectées et à lier Hawkeye aux événements actuels, y compris tous les développements multivers.

Rumeurs mises à part, la première bande-annonce nous donne un aperçu des deux personnages et du monde post-Endgame. Cela taquine également ce à quoi les deux devront faire face. Découvrez la première bande-annonce de Hawkeye ci-dessous :