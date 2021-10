La première bande-annonce de House of the Dragon de HBO est épique et vous devez la regarder

Lorsque Game of Thrones sur HBO s’est terminé en 2019, nous savions tous que les préquelles, les suites et les retombées étaient inévitables. Très peu d’émissions ont jamais dominé nos conversations comme Game of Thrones l’a fait tout au long de sa diffusion. Il n’y avait aucun moyen que HBO abandonne sa franchise, même après la dernière saison inférieure à la moyenne. Après quelques faux départs, HBO a révélé que House of the Dragon serait son premier spin-off officiel, et plus tôt ce mois-ci, le réseau a finalement partagé une bande-annonce pour l’émission.

Si vous souhaitez rattraper ou revoir Game of Thrones, vous pouvez vous inscrire à HBO Max ici.

Inscrivez-vous maintenant à HBO Max pour voir tous les nouveaux films les plus populaires le jour même de leur sortie en salles. Prix : Inscrivez-vous maintenant ! Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Ce que vous devez savoir sur la Maison du Dragon

La Maison du Dragon de HBO sera basée sur le livre Fire & Blood de George RR Martin. La série se déroulera 200 ans avant les événements de Game of Thrones et suivra House Targaryen avant sa chute. Martin est le co-créateur de l’émission aux côtés de Ryan Condal (Colony). Condal sera également showrunner aux côtés de Miguel Sapochnik, qui a précédemment réalisé six épisodes de Game of Thrones, dont Battle of the Bastards, Hardhome et The Winds of Winter.

Situé 200 ans dans le passé, House of the Dragon ne comportera aucun personnage de la série originale. Cela dit, les fans peuvent reconnaître les noms des personnages sur lesquels cette émission se concentrera. Voici juste une petite sélection de la distribution de l’ensemble telle que décrite sur la page de destination de HBO pour l’émission :

Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys Targaryen: Viserys a été choisi par les seigneurs de Westeros pour succéder au Vieux Roi, Jaehaerys Targaryen, au Grand Conseil de Harrenhal. Homme chaleureux, gentil et décent, Viserys souhaite seulement perpétuer l’héritage de son grand-père, mais comme nous l’avons appris de Game of Thrones, les hommes bons ne font pas nécessairement de grands rois.

Olivia Cooke dans le rôle d’Alice Haute tour: Elle est la fille d’Otto Hightower, la Main du Roi, et la femme la plus avenante des Sept Royaumes. Elle a été élevée dans le Donjon Rouge, près du roi et de son cercle intime ; elle possède à la fois une grâce courtoise et un sens aigu de la politique.

Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen: Le premier-né du roi. Elle est de pur sang valyrien et c’est une chevaucheuse de dragons. Beaucoup diraient que Rhaenyra est née avec tout… mais elle n’est pas née homme.

Matt Smith dans le rôle du prince Daemon Targaryen: Le frère cadet du roi Viserys et héritier du trône, Daemon est un guerrier hors pair et un chevalier-dragon qui possède le vrai sang du dragon. Mais on dit que chaque fois qu’un Targaryen naît, les dieux lancent une pièce en l’air…

House of the Dragon fera ses débuts sur HBO en 2022, mais pour l’instant, vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

Regardez la première bande-annonce de House of the Dragon ici

Inscrivez-vous maintenant à HBO Max pour voir tous les nouveaux films les plus populaires le jour même de leur sortie en salles. Prix : Inscrivez-vous maintenant ! Acheter maintenant . peut recevoir une commission