La première bande-annonce de la messe de minuit de Netflix taquine l’horreur catholique

Au cours des dernières années, Mike Flanagan est devenu la pierre angulaire du contenu d’horreur de Netflix, livrant des séries acclamées par la critique comme The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Mais cette année, le scénariste/réalisateur ne nous emmène pas dans une autre maison hantée – il nous emmène sur une île qui peut ou non être infestée par une sorte de mal surnaturel.

Midnight Mass arrivera sur le service de streaming à la fin de ce mois sous la forme d’une mini-série de sept épisodes avec un slogan officiel effrayant: “La communauté isolée de l’île Crockett connaît des événements miraculeux – et des présages effrayants – après l’arrivée d’un jeune prêtre charismatique et mystérieux.”

Jetez un œil à la nouvelle bande-annonce maintenant.

Midnight Mass met en vedette plusieurs habitués de Flanagan que vous reconnaîtrez à la fois à Hill House et à Bly, notamment Kate Siegel, Robert Longstreet, Henry Thomas et Rahul Kohli. Hamish Linklater (Légion) joue le rôle du “mystérieux jeune prêtre”.

L’émission arrivera à la fin du mois et sera certainement un moyen idéal pour lancer la saison d’Halloween, que Netflix semble célébrer sérieusement avec deux mois de contenu lié à l’horreur avec leur “Netflix and Chills”. rôle. Le streamer abritera tout, des frayeurs profondément et sérieusement terrifiantes à la comédie d’horreur interactive mettant en vedette certains de vos lutteurs préférés de la WWE.

La messe de minuit arrive le 24 septembre.