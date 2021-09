La première bande-annonce de la notice rouge de Netflix regorge d’une puissance de star massive et d’une grande action

Si vous avez toujours voulu voir Wonder Woman affronter Black Adam et Deadpool dans un seul film, le nouveau film de braquage de Netflix Red Notice pourrait être aussi proche que jamais.

Le film met en vedette Dwayne ‘The Rock’ Johnson dans le rôle de John Hartley, un agent du FBI qui est sur la piste de deux des voleurs d’art les plus recherchés au monde, Nolan Booth (Ryan Reynolds) et Sarah Black (Gal Gadot).

Lorsque Black surpasse à la fois Hartley et Booth en les préparant à faire face au vol d’un œuf de Fabergé inestimable, le couple doit faire équipe à contrecœur pour l’abattre.

Le film à succès, qui aurait un budget de 200 millions de dollars, a maintenant reçu une première bande-annonce amusante et pleine d’action, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Analyse: Red Notice ressemble à un gagnant pour Netflix

D’après la bande-annonce ci-dessus, il semble que Red Notice ait tous les atouts d’un film de câpres amusant et axé sur les stars avec beaucoup d’humour et d’action – deux choses que le scénariste / réalisateur Rawson Marshall Thurber (Central Intelligence, Skyscraper) a montré un talent pour le passé.

Et, étant donné l’incroyable puissance en watts des trois films principaux du film (chacun d’entre eux ayant rapporté des milliards de dollars au box-office), il est très probable que Red Notice soit l’un des films les plus réussis de l’histoire de Netflix.

Netflix a déjà connu une année très réussie en ce qui concerne les superproductions originales, ayant marqué un nombre énorme de téléspectateurs avec Army of the Dead de Zack Snyder (75 millions de téléspectateurs en juillet 2021), et l’année dernière a offert des mégahits comme Extraction (99 millions de téléspectateurs), Spenser Confidential (83 millions de téléspectateurs) et The Old Guard (78 millions de téléspectateurs), comme le révèle What’s on Netflix.

La précédente sortie Netflix Original de Ryan Reynolds, 6 Underground, a également attiré en masse les téléspectateurs vers le service de streaming, avec 83 millions de téléspectateurs qui ont regardé le film malgré ses nombreuses critiques négatives.

Combinez le pouvoir d’attraction de Reynolds avec celui de Johnson et Gadot, et nous avons toutes les raisons de croire que Red Notice pourrait finir par être le film Netflix le plus regardé de tous les temps. Bien sûr, nous devrons attendre après sa date de sortie le 12 novembre pour savoir à quel point il sera couronné de succès.