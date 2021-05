La première bande-annonce de Marvel “ Eternals ” est enfin sortie – regardez-la ici – .

Marvel a quatre films MCU programmés pour la première cette année, dont Black Widow, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Eternals et Spider-Man: No Way Home. Parmi ceux-ci, les deux derniers sont de loin les plus excitants, compte tenu de toutes les fuites et rumeurs que nous avons vues jusqu’à présent. En fait, Eternals pourrait en fait être le genre de film de super-héros qui pourrait attirer l’attention aux Oscars. C’est parce que le réalisateur d’Eternals Cholé Zhao a remporté deux Oscars plus tôt cette année pour le meilleur réalisateur et le meilleur film, et a été nominé pour deux autres catégories, y compris le meilleur scénario adapté et le meilleur montage de film. Ajoutez à cela le casting fantastique de l’ensemble du film, et vous vous retrouvez avec la recette parfaite pour un film de super-héros spectaculaire.

Marvel a enfin publié la première bande-annonce d’Eternals, nous montrant une partie de la magie cinématographique que Zhao devrait apporter au MCU. Dans le processus, Marvel a enfin abordé de la meilleure façon possible l’éléphant massif dans la pièce impliquant les Avengers. Attention, certains spoilers pourraient suivre ci-dessous.

Les Eternals ne seraient pas la première équipe de super-héros largement inconnus que Marvel introduit dans le MCU. Cela s’est produit avec les Gardiens il y a quelques années, et ce fut un succès retentissant. La différence entre ces deux groupes est cependant significative. Les Gardiens et les Vengeurs combattaient Thanos en même temps dans différentes parties de l’univers avant de s’associer à Infinity War et Endgame. Pendant ce temps, les Eternels étaient sur Terre depuis le début. Ils ont été témoins de la montée des Avengers parce que cette race d’êtres aux pouvoirs surhumains protège tranquillement la vie sur la planète depuis des millénaires.

Au moment où Marvel a annoncé Eternals il y a deux ans, nous nous sommes demandé comment le studio expliquerait le fait que les Eternals aient choisi de rester à l’écart du public, même avec une catastrophe imminente qui se profilait dans le MCU. Il doit y avoir une explication raisonnable, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles ce film est si passionnant. Qu’est-ce qui a poussé les Eternels à rester cachés et pourquoi font-ils surface maintenant?

Les premières images d’Eternals que nous avons vues il y a quelques jours n’ont guère répondu à ces questions brûlantes. Mais la première bande-annonce fait déjà un excellent travail en fournissant les bases de l’explication bien avant la première du film. Comme vous le verrez dans le clip à la fin de cet article, les Eternals sont toujours restés hors de vue. «Nous les avons regardés et guidés, nous les avons aidés à progresser et les avons vus accomplir des merveilles», dit Ajak de Salma Hayek à propos de la race humaine sur Terre, alors que la bande-annonce montre les différentes périodes de temps que le film abordera. «Au fil des ans, nous ne sommes jamais intervenus, jusqu’à présent.» Cette simple déclaration est plutôt inquiétante. Quelque chose de terrible est sur le point de se produire.

Juste comme ça, Marvel a dit aux fans de MCU qui n’avaient pas lu les bandes dessinées Eternals de quoi il s’agissait. Oh, et cet étrange vaisseau triangulaire Eternals que nous avons vu dans des ensembles Lego qui ont fui est vraiment la vraie affaire.

Mais ça s’améliore encore pendant le tag de la bande-annonce. Le clip indique clairement au public que les Eternals suivent Fin du jeu, chronologiquement. Sprite de Lia McHugh se demande qui dirigera les Avengers maintenant que le capitaine Rogers et Iron Man sont partis. «Je pourrais les diriger», dit Ikaris de Richard Madden, avec tous les autres Eternals éclatant de rire.

Eternals devrait sortir le 5 novembre, avec la première bande-annonce disponible ci-dessous:

