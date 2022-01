La première bande-annonce de « Pam & Tommy » donne un aperçu de Lily James et Sebastian Stan dans le rôle de Pamela Anderson et Tommy Lee

La première bande-annonce de Pam & Tommy de Hulu est tombée et donne aux fans un aperçu de Lily James et Sebastian Stan en tant que Pamela Anderson et Tommy Lee, respectivement, dans la nouvelle série dramatique biopic. La série est vaguement basée sur la controverse réelle entourant le vol et la distribution illégale de la sex tape privée d’Anderson et Lee qu’ils ont réalisée pendant leur lune de miel. Dans la bande-annonce, nous voyons beaucoup mieux James et Stan en tant qu’ancien couple plus grand que nature, et les ressemblances sont assez impressionnantes.

En plus de James et Stan, Pam & Tommy met également en vedette Seth Rogen et Nick Offerman dans le rôle des deux hommes qui ont volé la sex tape puis l’ont vendue en ligne à la fin des années 90. La bande-annonce exprime la tension ressentie par le couple après avoir appris que leur vidéo privée avait été rendue publique. Il ne révèle également aucun manque d’humour dans la gestion de la situation sensible, avec également quelques moments amusants. La série devrait faire ses débuts le 2 février, uniquement sur Hulu aux États-Unis, bien qu’à l’échelle internationale, elle sera disponible sur Disney + via la marque Star, qui est destinée au contenu mature de la société.

La plus grande histoire d’amour jamais vendue. Pam & Tommy, avec Lily James, Sebastian Stan et Seth Rogen. Les premières de la série Hulu Original sont le 2 février. #PAMANDTOMMY pic.twitter.com/q8LSL68dmz – Pam & Tommy sur Hulu (@pamandtommy) 5 janvier 2022

Récemment, Stan a parlé du processus de transformation que lui et James ont traversé pour devenir Lee et Anderson, et il a fait l’éloge de l’équipe de maquillage et d’effets de la série. « Nous avions la meilleure équipe de coiffure et de maquillage que nous aurions pu demander et ils l’ont juste tuée », a déclaré l’acteur à ET. « Ils méritent toutes les récompenses qui leur sont décernées. Nous n’aurions pas pu le faire sans eux. »

Stan a poursuivi en se souvenant: « Je pense que cela a pris deux heures pour moi, puis trois heures pour Lily presque tous les matins. » Il a ensuite ajouté: « Ensuite, vous empilez cela sur une journée de 12 heures et cela devient définitivement intéressant à la fin. » Stan a également plaisanté sur le fait de ne pas reconnaître James avant la fin du tournage, en plaisantant : « C’est vraiment sauvage, avec Lily, parce que la première fois que je l’ai vue comme elle-même, c’était en fait à la fin du tournage cinq mois plus tard, et j’étais comme, ‘Qui es-tu?’ C’est à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés officiellement. »

Les trois premiers épisodes de Pam & Tommy seront disponibles le jour de la première, le mercredi 2 février, puis de nouveaux épisodes seront lancés chaque semaine. Avant cela, les fans de Stan pourront le voir dans le nouveau film d’action The 355, avec Jessica Chastain, Penelope Cruz, Lupita Nyong’o, Diane Kruger et Fan Bingbing. Le film sort dans les salles le vendredi 7 janvier.