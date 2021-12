La première bande-annonce de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) taquine une superbe suite animée

La première bande-annonce de la suite très attendue de l’animation Spider-Man: Into the Spider-Verse vient de sortir, révélant à la fois le titre – Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) – et la surprise que les prochaines aventures de Miles Morales sera en fait une affaire en deux parties.

La bande-annonce de premier aperçu reprend là où le dernier film Spider-Verse s’est arrêté: avec Miles (Shameik Moore) allongé dans son lit, avant qu’un portail vers Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) et son univers ne s’ouvre.

À partir de là, il semble qu’Across the Spider-Verse (Part One) va essayer de surpasser l’animation déjà stellaire du film original, avec Miles rebondissant à travers plusieurs univers animés dans une variété de styles artistiques comme il le fait. avec Spider-Man 2099 (Oscar Isaac, qui a exprimé le personnage dans la scène post-crédit du premier film.)

Selon la description officielle, la suite à venir « transportera Spider-Man à temps plein et amical de Brooklyn à travers le multivers pour unir ses forces avec Gwen Stacy et une nouvelle équipe de Spider-People pour affronter un méchant plus puissant que tout ce qu’ils ont ai jamais rencontré.

Sony ne dit pas qui est ce méchant (bien qu’il soit possible que le film s’inspire du crossover comique Spider-Verse 2014, qui a vu les Spider-People du multivers attaqués par Morlun et les héritiers), bien que quelle que soit la menace, il semble qu’il ne pouvait pas être contenu dans un seul film.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) devrait sortir en salles le 7 octobre 2022, et la deuxième partie devrait suivre en 2023.