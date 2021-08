La première bande-annonce de “Spider-Man: No Way Home” est arrivée

Spider-Man: No Way Home est le titre Spider-Man le plus excitant du MCU à ce jour. C’est aussi le film Spider-Man le plus excitant que Sony ait jamais réalisé. C’est parce que le troisième film de Tom Holland dans la franchise actuelle sera la première aventure de Spider-Man où le monde connaît la véritable identité de Spider-Man. Ce n’est pas un spoil, mais un fantastique cliffhanger Far From Home qui met en place No Way Home. Et la première bande-annonce aborde la grande révélation de Far From Home dès le début.

Ce cliffhanger à lui seul suffit à faire de Spider-Man 3 un film à voir absolument ce Noël, en supposant qu’il n’y aura pas d’autres retards. Mais ce sont vraiment les spoilers No Way Home que nous connaissons tous qui garantissent que les fans achètent des billets No Way Home dès leur mise en vente. Le meilleur spoiler de Spider-Man 3 est pratiquement un secret de polichinelle à Hollywood, un secret que Sony et Marvel tentent désespérément de dissimuler. Inutile de dire qu’ils ont lamentablement échoué.

Le multivers est officiel

La première bande-annonce de No Way Home est la dernière preuve que les deux studios ne sont pas prêts à gâcher le détail le plus important du film. Mais comme l’a montré la version divulguée de la bande-annonce, nous allons avoir pas mal de grandes révélations. Heureusement, Sony a publié la sortie officielle de la bande-annonce en ligne, vous n’aurez donc plus à vous soucier de la version floue et tremblante de la caméra.

Mis à part Holland, qui reprend son rôle de Peter/Spider-Man, Zendaya, Jacob Batalon et Marisa Tomey reviennent dans Spider-Man : No Way Home. Benedict Cumberbatch incarnera Doctor Strange dans le film et JK Simmons reprendra la version MCU de J. Jonah Jameson. C’est un détail important à retenir. Ce Jameson peut sembler familier, mais ce n’est pas le Jameson que nous avons vu dans les précédents films Spider-Man de Sony qui ne faisaient pas partie du MCU. Et c’est là que réside le problème avec la grande surprise No Way Home de Sony.

Le film explorera le multivers, qui sera un thème central du MCU à l’avenir. La première bande-annonce de Spider-Man 3 montre clairement que nous examinons une histoire multivers.

Nous savons déjà qu’Alfred Molina et Jamie Foxx reprendront leurs rôles de méchants des précédents films Spider-Man de Sony. Molina a déjà détaillé comment son personnage est capable de revenir dans cet univers. Comme l’a expliqué l’acteur dans une interview tristement célèbre, Doc Ock va venir d’un univers différent. Et il se trouve que Doc Ock est dans la première bande-annonce de No Way Home.

Spider-Man : No Way Home, première bande-annonce

Si les méchants passent de différentes réalités à la chronologie principale du MCU, des super-héros de ces réalités sont également attendus dans No Way Home. Il se trouve que Tobey Maguire et Andrew Garfield seraient apparus dans Spider-Man 3 depuis plusieurs mois maintenant. Nous avons vu de nombreuses fuites fournissant des preuves solides que les deux acteurs seront dans le film. Mais il n’y a aucune confirmation officielle de l’un ou l’autre. Et, comme prévu, les deux acteurs ne sont pas dans la première bande-annonce.

Nous nous attendons déjà à ce que Sony et Marvel racontent une histoire multivers dans Spider-Man 3, mais ce détail ne gâchera certainement pas l’histoire. Nous n’avons aucune idée de comment tout va se dérouler, et la première bande-annonce ne nous offre guère de détails sur l’intrigue du film.

Spider-Man: No Way Home ouvre ses portes dans les salles le 17 décembre, en supposant que Sony et Marvel s’en tiennent à la date de sortie actuelle. Découvrez la première bande-annonce de No Way Home ci-dessous.