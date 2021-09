La première bande-annonce de The Matrix: Resurrections de Keanu Reeves est une explosion du passé

La raison de cela, sans aucun doute, sera expliquée lorsque le film arrivera en décembre. Deux autres acteurs originaux reviennent aux côtés de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Jada Pinkett Smith incarnera Niobe, tandis que Christopher Lambert reprend le rôle du Mérovingien. Personnellement, je suppose que les membres de la réalité ont besoin de Neo pour les sauver une fois de plus, ils doivent donc replonger dans la matrice, le relâcher à nouveau et sauver les mondes. Je souhaite seulement qu’Hugo Weaving revienne en tant qu’agent Smith, car peu de méchants ont été aussi implacables et terrifiants.