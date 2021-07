La première bande-annonce d’Encanto de Disney est pleine de magie et de nouvelle musique de Lin-Manuel Miranda

in

Cela ne fait que quelques mois depuis la dernière grande sortie de Walt Disney Animation Studios, mais nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour la prochaine, car Encanto est sur le point d’ouvrir ce Thanksgiving. Auparavant, on nous avait donné une brève description de ce que serait le film et la certitude qu’il verrait le retour à Disney de Lin-Manuel Miranda, qui s’occuperait des chansons du film. Aujourd’hui, nous avons eu notre premier vrai aperçu de ce à quoi ressemblera Encanto avec sa première bande-annonce. Et ça a l’air, eh bien, magique.

La bande-annonce nous présente la famille Madrigal qui vit en Colombie dans un endroit plein de magie. Chaque membre de la famille a ses propres cadeaux magiques. Nous voyons une femme avec une super force, un garçon qui peut communiquer avec les animaux et quelqu’un d’autre capable de changer de forme. Malheureusement, un membre de la famille Mirabel n’a aucun pouvoir magique. Bien que la nouvelle bande-annonce garde les détails de l’intrigue à distance, nous savons que Mirabel sera au centre de l’histoire.

La bande-annonce comprend également l’une des nouvelles chansons d’Encanto écrite par Lin-Manuel Miranda. En arrière-plan de la bande-annonce, vous pouvez entendre la chanson intitulée “Colombia, Mi Encanto”. Cela donne à toute la bande-annonce une énergie amusante qui rend ce film encore plus intéressant à attendre.

Plus à venir…