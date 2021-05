La première bouteille de vin vieillie dans l’espace est vendue à un prix exorbitant | Vie

Il a passé 14 mois dans l’espace et les experts disent qu’il a un résidu difficile à décrire. Une expérience œnologique unique, pour ceux qui en ont les moyens.

Le 2 novembre 2019, une boîte avec 12 bouteilles Petrus 2000, un merlot bordelais de la plus haute qualité, voyagé dans l’espace Cap sur la Station spatiale internationale. 14 mois plus tard, le 14 janvier 2021, le vin est revenu sur Terre dans une capsule SpaceX.

Au cours de ces 440 jours, le Petrus 2000 il a mûri dans des conditions uniques: en microgravité, en orbite autour de la Terre 16 fois par jour, à une vitesse de 27 600 km / h. Au total, il a parcouru l’équivalent de 300 voyages sur la Lune.

Pourquoi envoyer des bouteilles de vin dans l’espace pendant plus d’un an? Il s’agit d’une expérimentation de la start-up Space Cargo Unlimited, qui souhaite étudier comment la nourriture évolue sur de longues périodes dans l’espace, pour découvrir de nouvelles applications ou techniques de culture sur Terre.

Sur les douze bouteilles rendues sur Terre par SpaceX, trois ont été dégustées par différents experts, afin de vérifier leurs différences avec le même vin élevé sur Terre. Huit vont être étudiés scientifiquement, et l’un d’eux a été mis en vente chez Christie’s.

La raison de cette vente est qu’avec l’argent qu’ils récoltent, ils pourront financer de futures expériences. Selon la maison de ventes, la bouteille Petrus 2000 vieillie dans l’espace pourrait se vendre 1 million d’euros.

Vin de Bordeaux Petrus 2000 c’est déjà un luxe en soi. Une bouteille coûte près de 6 000 euros. Comme nous l’avons commenté certaines bouteilles de l’espace ont déjà été dégustées par certains des meilleurs vignerons du monde, et contrairement aux idées reçues, ils n’ont pas été transformés en vinaigre …

Selon la vigneronne Jane Anson, le vin de l’espace était plus floral et plus fumé que le vin témoin: “J’ai quitté cette pièce en pensant:” Je ne sais pas pourquoi il y a une différence, mais il y a une différence “”, explique l’expert d’Atlas Obscura.

est L’espace Petrus 2000 est en vente privée chez Christie’s (pas une vente aux enchères) dans une garde-robe de luxe développée par Les Ateliers Victor, avec des références à Jules Verne et Star Trek. La face avant montre le système solaire, et à côté de la bouteille mûrie dans l’espace est inclus un autre du même vin vieilli dans la cave, au cas où l’acheteur voudrait comparer:

Un autre luxe est le tire-bouchon construit à partir d’une météorite qui est tombé au pôle Nord.

Une expérience œnologique unique … Si quelqu’un est capable de boire une bouteille qui coûte un million d’euros …