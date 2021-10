La première chanson de Hridayam avec Pranav Mohanlal brise Internet ; enregistre 5 millions de vues en 3 jours

Le film, un drame romantique, a Pranav Mohanlal dans le rôle du protagoniste masculin et Kalyani Priyadarshan et Darshana Rajendran dans le rôle féminin.

La première chanson du film malayalam Hridayam qui est sorti le 25 octobre a pris d’assaut les médias sociaux et YouTube car en l’espace de trois jours, la chanson a touché 5 millions de vues sur YouTube. Le film réalisé par Vineeth Sreenivasan a l’homme principal Pranav Mohanlal et Darshana Rajendran comme l’un des principaux rôles féminins. En croisant 50 lakh vues sur YouTube, la chanson est devenue l’un des plus gros hits de ces derniers temps. La nature virale de la chanson peut être mesurée par le fait qu’au cours des 24 premières heures de sa sortie, elle a été visionnée 2,4 millions de fois.

Agréablement surpris par la réponse écrasante des gens à la première chanson du film, le réalisateur Sreenivasan s’est rendu sur sa page Instagram officielle et a écrit une note encourageante. Le réalisateur a révélé que la chanson avait été composée en 2019 dans un petit studio de la maison de Hesham Abdul Wahab. Il a rappelé qu’il avait été enchanté par la chanson la toute première fois quand Wahab l’a chantée d’une seule traite. Il a en outre déclaré à ses fans que le travail acharné d’une batterie de techniciens, de musiciens et d’artistes avait permis de faire de la chanson ce qu’elle est.

Conscient de l’écrasante discussion autour du film parmi les gens, le réalisateur a révélé que les cassettes audio des chansons du film sortiront en janvier de l’année prochaine et le même mois, le film sortira également en salles. Il a rassuré ses fans que jusqu’en janvier, l’équipe de Hridayam continuera à sortir les morceaux du film qu’ils ont créé. Le réalisateur n’a pas oublié de dire aux gens qu’ils devaient écouter la chanson avec des écouteurs et des haut-parleurs de qualité afin qu’ils puissent comprendre le mixage de qualité et le travail musical qui a été incorporé dans la chanson.

Le film, un drame romantique, a Pranav Mohanlal dans le rôle du protagoniste masculin et Kalyani Priyadarshan et Darshana Rajendran dans le rôle féminin. Le film a été produit sous la bannière Merryland Cinemas.

