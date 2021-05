La première chanson d’or certifiée du rap est maintenant en train d’être transformée en NFT

La première chanson rap certifiée or par la RIAA est en train d’être transformée en NFT, avec seulement 41 frappées pour célébrer.

Kurtis Blow a annoncé qu’il entrait dans l’arène NFT avec «The Breaks». Il a été le premier MC à recevoir une plaque d’or de la RIAA pour la chanson il y a 41 ans. Un rendu numérique de la chanson sera publié pour marquer l’occasion.

«Mon premier NFT», a déclaré Blow à HipHopDX dans une récente interview. «Je suis reconnaissant de cette opportunité. D’une transplantation cardiaque à un NFT du premier disque d’or certifié en hip hop, c’est tout simplement incroyable. Ce sont les pauses !! Dieu l’a fait », dit le rappeur.

Kurtis Blow a été un pionnier de la scène hip-hop précoce, devenant le premier rappeur signé sur un label majeur.

Il a également été le premier à filmer une publicité hip-hop et le premier à amener le hip-hop en Europe en tournée. Maintenant, la célèbre première est immortalisée en collaboration avec Godspeed Labs et Launch, avec un rendu de la plaque de disque d’or pour «The Breaks».

Les 41 éditions numérotées de cette première chanson d’or de rap exclusive NFT seront mises en vente en juin.

La vente aux enchères se déroulera sur une période de 41 heures du 4 juin à 9 h au 6 juin à 2 h. La période des enchères est un autre retour en arrière pour célébrer la réalisation de ce jalon dans l’histoire du hip hop. Mais Kurtis Blow n’est pas le seul premier acte hip-hop à capitaliser sur l’engouement pour les objets de collection NFT.

Run-DMC a récemment abandonné une collection d’œuvres d’art NFT représentant un album vinyle en édition limitée. Le groupe s’est associé à l’artiste basée à Los Angeles Reena Tolentino avec 12on12 pour créer l’œuvre. La goutte célèbre le 35e anniversaire de l’album de 1986 du groupe Raising Hell.

«Il y a tellement de choses qui nous influencent et nous inspirent», déclare DMC dans un communiqué de presse. «La musique en fait partie. C’est un processus sans fin. Nous sommes heureux de montrer d’où vient une partie. Tout commence et se termine avec le vinyle. Si ce n’est pas du vinyle, alors ce n’est pas du vinyle.

Eminem s’est associé au marché NFT Nifty Getaway pour un événement qu’il appelle ShadyCon. Il a offert des instrumentaux originaux, des bandes dessinées Eminem et des figurines d’action virtuelles dans la goutte NFT.

Chacune de ces figurines comprenait trois personnages, Eminem, Marshall Mathers et Slim Shady. «Je voulais donner à cette goutte la même ambiance de: ‘Oh, mec, je dois avoir juste celle-là ou peut-être même l’ensemble!’ a déclaré le rappeur dans un communiqué de presse. Parmi les autres rappeurs dans l’agitation de la NFT, on peut citer Snoop Dogg, A $ AP Rocky, Bobby Shmurda et Hieroglyphics.