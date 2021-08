La première chose que Kaia Gerber a faite en sortant avec Jacob Elordi a été de lui couper le mulet

in

Pour l’occasion, l’acteur était magnifique dans un tailleur vin qu’il a accessoirisé d’une chemise rayée et de mocassins marron. En plus de raconter son expérience avec Kaia Gerber, au cours de l’émission, Elordi a rappelé que Quand j’étais petit j’étais fan d’Eminem et j’ai même rappéIl a également expliqué qu’en dépit d’être australien, son accent américain est si parfait parce qu’il l’a appris à l’école.

LOS ANGELES, CA – 17 AOT: Jacob Elordi est vu à “Jimmy Kimmel Live” le 17 août 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo de RB / Bauer-Griffin / GC Images) (.)

Comme si cela ne suffisait pas, l’acteur a révélé petits détails sur la deuxième saison d’Euphoria. Il a commenté que ces derniers jours, il avait enregistré les nouveaux épisodes et a décrit la nouvelle saison comme “un programme complètement différent.”