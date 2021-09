La première civilisation américaine était composée d’ingénieurs sophistiqués

09/05/2021 à 10:00 CEST

Les Amérindiens qui occupaient la région connue sous le nom de Poverty Point dans le nord de la Louisiane il y a plus de 3 000 ans seraient de simples chasseurs et cueilleurs.

Cependant, de nouvelles découvertes archéologiques de l’Université de Washington à Saint-Louis brossent un tableau radicalement différent de la première civilisation américaine.

Loin de la simplicité de vie parfois décrite dans les livres d’anthropologie, ces premiers peuples autochtones étaient des ingénieurs hautement qualifiés capables de construire d’énormes structures en terre en quelques mois, voire des semaines, qui résistaient à l’épreuve du temps, montrent-ils.

“Nous, en tant que communauté de recherche, et la population dans son ensemble, avons sous-estimé les autochtones et leur capacité à faire ce travail et à le faire rapidement comme ils l’ont fait”, a déclaré Tristram R. Kidder, auteur principal dans un communiqué.

« L’une des choses les plus remarquables est que ces structures en terre ont résisté pendant plus de 3 000 ans sans défaillance ni érosion majeure. En comparaison, les ponts, les routes et les barrages modernes échouent avec une régularité étonnante, car construire des choses en terre est plus compliqué qu’il n’y paraît. C’étaient vraiment des ingénieurs incroyables avec des connaissances techniques très sophistiquées », ajoute-t-il.

À propos de Poverty Point

Poverty Point est un site archéologique du sud des États-Unis qui sauvegarde un terrassement préhistorique de plus de 160 hectares appartenant à la Poverty Point Culture.

C’est une culture archéologique correspondant à un groupe d’Indiens d’Amérique du Nord qui habitaient la région du bassin inférieur du fleuve Mississippi, près de son delta et de son embouchure, au nord du golfe du Mexique.

Situé dans le nord-est de la Louisiane, le site contient des crêtes et des monticules de terre qui ont été construits par des chasseurs-cueilleurs il y a environ 3 400 ans à partir de plus de 1,5 million de mètres cubes de sol.

Étonnamment, tout cela a été fait sans le luxe d’outils modernes, d’animaux domestiques ou même de charrettes sur roues.

Selon Kidder, le site était probablement un site religieux important vers lequel les Amérindiens se rendaient en pèlerinage, semblable à La Mecque. Il a été brutalement abandonné il y a entre 3 000 et 3 200 ans, probablement en raison d’inondations documentées dans la vallée du Mississippi et du changement climatique.

Technologies modernes

Les crêtes de Poverty Point contiennent de grandes quantités d'artefacts autour et à l'intérieur, suggérant que des gens y vivaient. Kidder et son équipe ont de nouveau fouillé et réévalué un site qui avait été initialement fouillé par le célèbre archéologue Jon Gibson en 1991.

En utilisant des méthodes de recherche modernes, y compris la datation au radiocarbone, l’analyse microscopique du sol et les mesures magnétiques du sol, la recherche fournit des preuves concluantes que les structures en terre ont été construites rapidement.

Essentiellement, il n’y a aucune preuve de limites ou de signes d’usure entre les différents niveaux, ce qui se serait produit s’il y avait eu une brève pause dans la construction.

Kidder pense que la construction a été achevée dans des couches de sédiments déposés pour augmenter la hauteur de la crête et les dimensions linéaires, avant qu’une autre couche ne soit placée pour étendre l’empreinte verticalement et horizontalement.

Pourquoi est-ce important?

Selon Kidder, les résultats remettent en question les croyances antérieures sur le comportement des chasseurs et des cueilleurs pré-modernes.

La construction d’énormes monticules et crêtes à Poverty Point aurait nécessité une grande quantité de main-d’œuvre bien organisée et aurait nécessité un leadership pour son exécution. On croyait que les chasseurs et les cueilleurs évitaient la politique.

« Entre la vitesse d’excavation et de construction, et la quantité de terre déplacée, ces données nous montrent les indigènes qui viennent sur le site et travaillent ensemble. Cela en soi est remarquable car les chasseurs-cueilleurs ne sont pas censés pouvoir exercer ces activités & rdquor;, explique Kidder.

Encore intact

Ce qui est encore plus impressionnant que la rapidité avec laquelle les gens ont construit les structures en terre, c'est le fait qu'elles sont encore intactes.

En raison de sa proximité avec le golfe du Mexique, cette zone reçoit d’immenses quantités de précipitations qui rendent les travaux de terrassement particulièrement sujets à l’érosion.

L’analyse microscopique des sols montre que les Amérindiens ont mélangé différents types de sols (argiles, limons et sable) dans une recette calculée pour renforcer les structures.

« Comme le béton romain ou la terre battue en Chine, les Amérindiens ont découvert des moyens sophistiqués de mélanger différents types de matériaux pour les rendre pratiquement indestructibles, même s’ils ne sont pas compactés. Il y a de la magie là-dedans que nos ingénieurs modernes n’ont pas encore déchiffré & rdquor;, a déclaré Kidder.

Référence

RéférenceDes analyses géoarchéologiques multi-méthodes démontrent une construction exceptionnellement rapide de la crête ouest 3 à Poverty Point. Tristram R. Kidder et al. Archéologie du sud-est, 01 septembre 2021. DOI : https://doi.org/10.1080/0734578X.2021.1958445

Photo du haut : Des barils décrivent des structures circulaires sur la place de 17,4 ha à Poverty Point. Billy Hathorn. CC BY-SA 3.0.