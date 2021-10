La première collection NFT de Dolce & Gabbana se vend 5,7 millions de dollars

Quelqu’un pourrait-il dépenser un montant à six chiffres pour quelque chose d’intangible ? Oui, la marque de mode italienne Dolce & Gabbana a terminé sa première vente aux enchères d’objets de collection NFT sur le marché UNXD. Appelé Collezione Genesi, et l’offre a permis de récolter 5,7 millions de dollars.

En effet, lorsqu’il a été annoncé que les créateurs de Dolce & Gabbana prévoyaient de vendre aux enchères NFT, le monde de la mode a commencé à se poser des questions : quelqu’un pourrait-il payer pour cela ?

Concrètement, le 30 septembre, Dolce & Gabbana a vendu sa collection NFT pour 5,7 millions de dollars soit 1 885 Ethereum (ETH). Ils appartenaient à la Collezione Genesi, The Doge Crown et The Glass Suit.

En fait, “The Doge Crown” NFT a fait le plus : 423,5 ETH, soit environ 1,3 million de dollars. Alors que “The Glass Suit” NFT a généré 351 384 ETH, soit un peu plus d’un million de dollars. Les deux versions de “Dress from a Dream” ont chacune atteint plus de 500 000 $.

Selon le portail web Dolce & Gabbana NFT : « C’est un moment historique pour l’écosystème NFT. Collezione Genesi, est la première collection NFT de luxe qui implique à la fois des œuvres numériques et physiques. Unir véritablement le physique et le métaphysique.

Collezione Genesi par Dolce & Gabbana

Cette collection unique de 9 pièces comprend des articles faits à la main. Les titulaires bénéficieront, dès les tournées en Italie, d’une réplique de la robe numérique. Et un accès de 2 ans aux événements mode de la marque.

En fait, Collezione Genesi a levé 1 885 ETH ou 5,7 millions de dollars. En utilisant les taux de change Ethereum (ETH), au moment de la vente.

Ces belles pièces d’art portable sont inspirées par deux thèmes. Le premier est lié à Venise et à son verre, un héritage qui a fait connaître la ville dans le monde entier. Le second est lié à la tradition du toast : il représente un moment de célébration de la santé, de la famille et de l’amour.

La « Couronne des Doges » NFT

De son côté, la Doge Crown, dessinée par Domenico Dolce et Stefano Gabbana, est sertie de sept saphirs bleus et de 142 diamants.

Soit dit en passant, la couronne n’a rien à voir avec la crypto-monnaie meme ou ses mandataires. Depuis il a reçu son nom de l’ancien titre de l’autorité suprême de Venise.

À cet égard, Megan Kaspar, membre du réseau DAO (lauréate de l’enchère), a déclaré : « Digitalement sur la Blockchain, c’est une grande opportunité émergente dans l’écosystème. »

En effet, Megan Kaspar a confirmé que le collectif avait remporté l’enchère “The Doge Crown”. Une couronne ornée de bijoux avec une version physique incluse dans l’achat, pour 423,5 ETH. De plus, il a remporté des enchères pour deux vestes “Impossible”, purement NFT.

Fait curieux, Dolce & Gabbana avait proposé à Elon Musk d’acheter la “Doge Crown” de la NFT. Et ainsi, il deviendrait le roi des crypto-monnaies.

Le costume de verre

En particulier, “The Glass Suit” NFT, a été conçu par Domenico Dolce et Stefano Gabbana. Et le costume est un NFT, avec une version physique, conçu spécifiquement pour le gagnant.

Les lauréats de l’enchère ont également acquis deux versions de la robe (Dress from a Dream). Ils recevront également matérialisés et personnalisés.

Mais, ils ont également sorti des créations purement NFT. La veste Mosaic Impossible, une œuvre d’art numérique portable, s’est vendue environ 300 000 $. Ainsi que le “diadème impossible”.

En conclusion, Dolce & Gabbana n’est pas le seul à être entré dans le NFT. Par exemple, Gucci, Burberry et Louis Vuitton ont dévoilé des promotions NFT, qui suivra ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je dis au revoir avec cette phrase de Graham Greene : « Il est impossible de traverser la vie sans faire confiance à personne. C’est comme être soi-même prisonnier dans la pire des cellules.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport