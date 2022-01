La première conclusion de l’autopsie de Bob Saget

Bob Saget raconte comment il est arrivé à « Full House » par accident 1:46

. – Le bureau du médecin légiste du comté d’Orange a pratiqué une autopsie lundi matin sur Bob Saget, selon un communiqué.

Il n’y a aucune preuve de consommation de drogue ou d’action criminelle dans la mort de Saget, qui a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à Orlando dimanche, selon un communiqué publié par le bureau du médecin légiste.

« Pour le moment, il n’y a aucune preuve de consommation de drogue ou d’action criminelle », a déclaré le médecin légiste en chef Joshua Stephany dans un communiqué envoyé à CNN.

« La cause et le mode de décès sont en attente d’études et d’enquêtes supplémentaires, qui peuvent prendre entre 10 et 12 semaines », a ajouté le coroner après l’autopsie du corps de Bob Saget.

Saget a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel dimanche au Ritz-Carlton Orlando, à Grande Lakes, selon le bureau du shérif.

Saget était en Floride dans le cadre de sa tournée comique. Selon les dates de tournée publiées sur son compte Twitter, il s’est produit samedi soir à Ponte Vedra Beach, en Floride.

Comédien et acteur mieux connu du public sous le nom de Danny Tanner dans la sitcom « Full House ».

Saget, bien que connu sur scène et parmi ses amis pour son humour brut, s’est d’abord fait connaître du public sur une programmation familiale. Il a joué le veuf du père de trois filles dans l’émission « Full House » d’ABC et plus tard en tant qu’hôte de l’émission de clip « America’s Funniest Home Videos » d’ABC.

La comédie, mettant en vedette Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin et les jumeaux Mary Kate et Ashley Olsen dans un rôle, a duré huit saisons. La série présentait une nostalgie si forte que Netflix a choisi un spin-off de 2016 « Fuller House », mettant en vedette Bure mais avec des apparitions fréquentes de stars originales, dont Saget, Dave Coulier et John Stamos. Il a duré cinq saisons, se terminant en 2020.

Amis et followers ont inondé les réseaux d’hommages à Bob Saget et beaucoup attendaient le résultat de l’autopsie.