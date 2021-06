La première conversation qu’Antonio Conte aura avec le président de Tottenham, Daniel Levy, concernera Harry Kane alors que l’attaquant cherche à être transféré, avec Man City et Man United désireux

L’avenir de Harry Kane sera probablement la première chose à propos de laquelle Antonio Conte demande à Daniel Levy si le poste de Tottenham lui est proposé.

L’attaquant le plus marquant veut quitter son club d’enfance cet été et a donc été lié à ses rivaux de Premier League, Manchester City, Man United et Chelsea.

Kane n’a pas encore remporté de trophée d’équipe majeur dans sa carrière et veut partir pour réaliser ses ambitions

Et l’ancien manager de Chelsea et de l’Inter Conte, qui est en pourparlers avec les Spurs pour succéder à Jose Mourinho en tant que patron, voudra savoir quelle est la situation avant de prendre le relais, a déclaré la légende des Spurs Clive Allen à talkSPORT.

“Ce serait l’une des premières conversations de Conte avec Daniel Levy”, a-t-il expliqué.

« Conte a besoin de savoir s’il aura son avant-centre et son buteur pour le début de la prochaine campagne.

Conte voudra des assurances sur l’avenir de Kane, dit Allen

«J’imagine qu’avec les Spurs, un nouveau manager est l’une des assurances qu’ils devraient lui donner.

“Vous retirez les buts de Harry Kane de l’équipe et tout d’un coup, vous vous retrouvez dans une situation très, très difficile.

«C’est donc la première question que Conte va poser et il faut y répondre. Les Spurs doivent garder Harry Kane.

«Toutes les indications sont qu’il veut partir, vous regardez son langage corporel, vous regardez les messages qui sortent, on dirait qu’il part.

Kane est l’un des nombreux joueurs de renom à être lié à un mouvement cet été

« Si c’est le cas, vous devez savoir qui vient. Qui vont-ils le remplacer ? C’est une question difficile, difficile à répondre.

Allen pense que Kane, qui a marqué 222 buts pour Tottenham, a déjà informé Levy de son intention de partir, ce qui pourrait rendre la conversation avec Conte assez difficile.

Il a ajouté : « Cette discussion a eu lieu il y a quelque temps. Il est rendu public à la fin de la saison.

“Tout son langage corporel au cours des derniers matchs, la façon dont il a réagi à la fin après le dernier match à domicile contre Aston Villa, Harry Kane va bouger.”

Conte a guidé l’Inter vers le titre de Serie A, mais est parti peu de temps après.

Le manager souhaitait un investissement du conseil d’administration et s’appuyer sur son premier titre national en 11 ans. Cependant, on lui a plutôt dit que la masse salariale devait être réduite et que les ventes de joueurs étaient nécessaires pour collecter des fonds vitaux.

