Fonds négocié en bourse ETF

La première cotation d’un fonds Bitcoin du Moyen-Orient sur le Nasdaq Dubai Exchange a rencontré une « demande très forte »

Le Bitcoin Fund est coté à la bourse Nasdaq Dubaï. C’est le premier fonds de crypto-monnaie qui se négocie au Moyen-Orient.

Le Fonds investit dans des avoirs à long terme en Bitcoin et ne spécule pas sur les variations de prix à court terme comme alternative aux investissements directs dans la crypto-monnaie.

L’action a clôturé à 38,30 $ mercredi, en hausse de 10 % pour la journée, selon les prix affichés sur le site Web. Zachary Cefaratti, PDG de Dalma Capital, basée à Dubaï, qui était l’arrangeur principal conjoint de l’offre, a déclaré :

« La cotation secondaire d’aujourd’hui des unités existantes du Canada a rencontré une très forte demande, ce qui a validé le besoin d’une offre supplémentaire pour satisfaire la demande des investisseurs régionaux.

L’année dernière, le fonds canadien était coté sur une grande bourse à Toronto, mais avec la cotation à Dubaï, l’intention est de se négocier à toute heure dans le monde entier.

Le fonds a environ 1,5 milliard de dollars d’actifs sous gestion et prévoit de doubler ce montant l’année prochaine.

En avril, le plus grand gestionnaire de fonds d’investissement en actifs numériques du Canada, 3iQ Corp., a déclaré qu’il espérait lever plus de 200 millions de dollars en inscrivant son fonds négocié en bourse Bitcoin à Dubaï.

Pour cela, ils cherchent à travailler en étroite collaboration avec des banques des Émirats arabes unis et des banques potentielles d’autres pays de la région. Frederick Pye, PDG de 3iQ, a déclaré :

« Si les volumes sont importants, nous chercherons à lever des capitaux pour augmenter la taille du Bitcoin Fund ici à Dubaï, et nous continuerons à émettre des actions en fonction de la demande provenant de la région. »

AnTy est impliqué à temps plein dans l'espace crypto depuis plus de deux ans maintenant.