La première dame de Floride, Casey DeSantis, fait sa première apparition publique surprise depuis le diagnostic de cancer du sein

La première dame de Floride, Casey DeSantis, a surpris les invités au dîner du jour Lincoln-Reagan du parti républicain du comté de Hernando samedi avec sa première apparition publique depuis que le gouverneur Ron DeSantis a révélé son diagnostic de cancer du sein plus tôt ce mois-ci.

« La personne la plus importante à mes côtés est probablement notre merveilleuse première dame », a déclaré le gouverneur républicain lors d’un discours lors du dîner avant de révéler la surprise de la présence de la première dame. « J’ai confiance en le seigneur, je sais à quel point elle est dure. Elle va très bien. En fait, elle va si bien qu’elle voulait venir ici ce soir et te dire bonjour alors la voici. »

Une vidéo obtenue par Fox News montre la foule se lever et faire une ovation debout alors que la première dame monte sur scène et embrasse le gouverneur.

GOUVERNEMENT DE LA FLORIDE. LA FEMME DE DESANTIS, CASEY, DIAGNOSTIQUE DE CANCER DU SEIN

« J’entends dire que lorsque vous recevez une ovation debout avant même de franchir la porte, vous devriez probablement simplement partir », a déclaré la première dame après avoir pris le micro du gouverneur.

La première dame a poursuivi en disant qu’il y avait beaucoup de choses à être contrariées et tristes en ce qui concerne la direction du pays, mais a déclaré qu’elle était « certainement sûre de ne pas abandonner ».

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, la première dame Casey DeSantis et leurs trois enfants (de gauche à droite) Mamie, Madison et Mason (bureau du gouverneur de Floride)

« N’abandonnez jamais le combat », a poursuivi la première dame sous les applaudissements de la foule.

Le gouverneur a annoncé plus tôt ce mois-ci que sa femme de 41 ans avait reçu un diagnostic de cancer du sein, affirmant qu’elle aurait le soutien total de sa famille pendant qu’elle relèverait le défi.

« Je suis attristé d’annoncer que l’estimée Première Dame de Floride et ma femme bien-aimée ont reçu un diagnostic de cancer du sein », a déclaré le gouverneur dans un communiqué.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le représentant Ron DeSantis, candidat républicain au poste de gouverneur de Floride, à droite, s’exprime sous le regard de son épouse Casey DeSantis, au centre, et du président américain Donald Trump lors d’un rassemblement électoral à Estero, en Floride, aux États-Unis, le mercredi 31 octobre 2018. Trump a doublé son vœu de refuser la citoyenneté américaine aux enfants nés d’immigrants non autorisés alors qu’il lançait un effort de dernière minute pour sauver le contrôle républicain du Sénat. Photographe : Jayme Gershen/Bloomberg via . (Jayme Gershen/Bloomberg)

« Casey est une vraie combattante, et elle n’abandonnera jamais, jamais, jamais », a déclaré le gouverneur.

« En tant que mère de trois jeunes enfants, Casey est la pièce maîtresse de notre famille et a eu un impact sur la vie d’innombrables Floridiens grâce à ses initiatives en tant que Première Dame. Alors qu’elle fait face à l’épreuve la plus difficile de sa vie, elle aura non seulement ayez mon soutien indéfectible mais le soutien de toute notre famille, ainsi que les prières et les vœux des Floridiens de tout notre État. Casey est une vraie combattante, et elle n’abandonnera jamais, jamais, jamais », a-t-il conclu.