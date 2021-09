La première date de sortie de la Xbox et l’exclusivité chronométrée de la PS5 expliquées

Deathloop sort très bientôt mais les joueurs Xbox devront attendre jusqu’en 2022 pour sa date de sortie en raison de l’accord d’exclusivité chronométré de Bethesda pour la PS5.

Bien que beaucoup de gens se soient épuisés avec son marketing étouffant, il y a toujours de l’excitation à trouver en raison de sa prémisse unique et de ses développeurs de génie. Il est fait par les responsables de Dishonored, et ils sont à peu près devenus les maîtres des véritables expériences d’assassin au grand désarroi d’Ubisoft.

Les joueurs de PlayStation 5 pourront entrer dans son monde surréaliste de tango et de jazz dans quelques jours, tandis que les fidèles de Microsoft devront attendre patiemment.

Quand Deathlooping arrive-t-il sur Xbox Series X ?

La première date de sortie possible de Deathloop sur Xbox Series X est le 14 septembre 2022.

Il est un peu gênant que le jeu arrive en dernier sur la marque verte car il est publié par Bethesda, qui appartient désormais à Microsoft. Cependant, la raison pour laquelle il est exclusif aux consoles PS5 pendant un an est que l’accord a été conclu entre Sony et Bethesda avant l’acquisition par Microsoft de Todd Howard and co en mars 2021.

Bien qu’il soit décevant qu’il soit limité aux consoles PS5, il y aura d’autres moyens de jouer au jeu avant l’année prochaine.

ordinateur

Le dernier jeu du studio Arkane sera sur PC aux côtés de la PS5 au lancement.

Son exclusivité Sony ne concerne que les consoles, ce qui signifie que les fidèles de Microsoft disposant d’un ordinateur suffisamment performant pourront subir des assassinats en boucle dans le temps via Steam. Voici la configuration système requise :

Conseillé:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : 64 bits Windows 10 version 1909 ou supérieure

Processeur: Intel Core i7-9700K à 3,60 GHz ou AMD Ryzen 7 2700X

Mémoire: 16 Go de RAM

Graphique: Nvidia RTX 2060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5700 (8 Go)

DirectX : Version 12

Réseau: connexion Internet à haut débit

Espace de rangement: 30 Go d’espace disponible

Le minimum:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : 64 bits Windows 10 version 1909 ou supérieure Pprocesseur : Intel Core i5-8400 à 2,80 GHz ou AMD Ryzen 5 1600 Memory : 12 Go de RAM Graphiques : Nvidia GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go) DirectX : Version 12Ss’emporter: 30 Go d’espace disponible

« Qui sont ces gens ? Que veulent-ils de moi ? Et pourquoi ELLE a toujours une longueur d’avance ? Allez, Colt. Tombez dans le terrier du lapin et brisez cette boucle temporelle avant qu’elle ne vous brise. pic.twitter.com/u5wZCIaD4w – DEATHLOOP (@deathloop) 9 septembre 2021

Deathloop sera-t-il sur Xbox Game Pass ?

Bien que non confirmé, il est possible que Deathloop soit sur Xbox Game Pass lors de son lancement en 2022 pour Microsoft.

Il y a actuellement 20 titres Bethesda sur Game Pass et Starfield est confirmé pour le service d’abonnement en tant que titre de lancement du premier jour l’année prochaine. Microsoft a également publié de nombreux nouveaux titres du premier jour dans la bibliothèque du programme, tels que Psychonauts 2 de Double Fine Studios.

