La première de “Colin en noir et blanc” de Netflix, dévoile un premier regard sur le drame de Kaepernick ⋆ .

Netflix a fixé une date de première pour sa série co-créée par Ava DuVernay et Colin Kaepernick Colin in Black & White.

Le drame débutera le vendredi 29 octobre et comportera six épisodes de 30 minutes réalisés par DuVernay, Sheldon Candis, Robert Townsend, Angel Kristi Williams et Kenny Leon. Il raconte l’histoire du passage à l’âge adulte de Kaepernick s’attaquant aux obstacles de race, de classe et de culture auxquels l’athlète a été confronté en grandissant en tant qu’enfant adoptif noir d’une famille blanche.

En plus de présenter Kaepernick lui-même, Colin in Black & White met en vedette Jaden Michael en tant que version plus jeune du quart-arrière à l’époque où il était une star de la NFL, une icône culturelle et un militant. Rejoindre Michael sont Nick Offerman et Mary-Louise Parker qui assument le rôle des parents adoptifs de Colin, Rick et Teresa.

“Je suis ravi de partager ce premier aperçu d’un projet que j’ai co-créé avec l’incomparable Ava DuVernay au cours des deux dernières années”, a déclaré Kaepernick dans un communiqué. “J’ai hâte que le monde rencontre l’incroyable Jaden Michael, un jeune acteur qui m’a joué pendant mes années de lycée, juste un enfant qui a grandi à Turlock, en Californie, qui voulait jouer au ballon.”

Kaepernick apparaît comme lui-même dans le présent et raconte sa propre histoire, guidant les téléspectateurs à travers sa propre histoire personnelle et fournissant un contexte tout au long. Colin en noir et blanc est produit par DuVernay, Kaepernick et Michael Starrbury.

Ne manquez pas ce qui sera certainement une expérience de streaming émouvante, regardez Colin en noir et blanc sur Netflix cet automne.

Colin en noir et blanc, Première de la série, vendredi 29 octobre, Netflix