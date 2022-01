La première de la réunion de famille se termine par un combat explosif

Teen Mom: Family Reunion a été créée en grande pompe mardi soir. Considérant que l’émission a réuni des acteurs de Teen Mom 2 et Teen Mom OG, ce n’était qu’une question de temps avant que le drame ne s’ensuive. La tension entre Jade Cline de Teen Mom 2 et Ashley Jones couvait depuis des années à ce stade, et les choses ont finalement atteint leur paroxysme.

Lors de la première, un coach de vie a exhorté tous les membres de la distribution à exprimer leurs sentiments en les criant. Alors que beaucoup d’entre eux ont partagé comment ils voulaient personnellement grandir au cours de la retraite, Briana DeJesus est allé plus loin en criant « f—k the fakeness! » Après que le coach de vie lui ait demandé à quoi elle faisait référence, elle a dit que sa déclaration était dirigée contre Jones. Elle a contesté le fait que Jones était cordial envers elle et Cline malgré leur drame passé.

Jones a ensuite assumé la responsabilité de ses commentaires passés et a déclaré qu’elle n’aurait rien dû dire sur les réseaux sociaux. Elle s’est également excusée auprès de DeJesus. La situation ne convenait toujours pas à Cline, qui est intervenu pour dire que Jones la calomniait depuis des années et même récemment quelques semaines avant la retraite. Jones, une fois de plus, a accepté la responsabilité du rôle qu’elle a joué dans le drame. Cependant, Cline ne voulait pas que le problème soit balayé sous le tapis et a déclaré que Jones aurait dû venir la voir à l’âge adulte avant ce stade. Les choses entre les deux se sont échauffées, alors qu’ils se rapprochaient l’un de l’autre. Mais, les autres femmes et l’équipe de production sont intervenues avant que les choses ne deviennent physiques.

Le drame ne s’est pas arrêté là. Le groupe s’est ensuite réuni avec le coach de vie, qui a déclaré que ce problème ne serait probablement pas résolu à ce moment-là. Cline, qui était toujours frustré, a failli en venir aux mains avec Jones une fois de plus avant qu’elle ne soit retirée par un membre de l’équipe de production. Jones a répondu à son camarade de casting en twerkant alors qu’ils se disputaient tous les deux. L’épisode s’est terminé avec Jones essayant de devenir physique avec Cline et les deux femmes ont été séparées par la production.

Avant la première, Cline a donné un aperçu de son altercation avec Jones. Elle a dit à PopCulture.com qu’il était « à peu près temps » qu’ils résolvent leurs problèmes. Elle a ajouté: « Je pense qu’il se passait beaucoup de choses auparavant et que j’avais l’impression qu’il était temps de tout retirer de l’air. Et honnêtement, le genre de personne que je suis, c’était la première nuit et J’avais l’impression que… je devais me soulager de la façon dont je me sentais la première nuit, donc ce n’est pas comme cette énergie maladroite et étrange le reste du voyage. «