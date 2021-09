La première de la saison 30 de DWTS révèle enfin les partenaires

in

Les stars ont trouvé leur meilleure moitié.

Le lundi sept. Le 20, Dancing With the Stars a lancé sa 30e saison en annonçant enfin les couples de danse de cette saison. Et, comme cela a déjà été taquiné, les paires de la saison 30 sont entrées dans l’histoire, car elles présentent le premier couple de même sexe. Nous faisons bien entendu référence à Jojo siwa être en partenariat avec le champion de retour Jenna Johnson Chmerkovskiy.

Bien que Siwa ait déjà fait allusion à ce duo historique, comme, plus tôt ce mois-ci, l’ancien de Dance Moms a jailli à E! Des nouvelles de son “partenaire de rêve” et a plaisanté en disant que sa petite amie Kylie ne voulait pas qu’elle s’approche trop d’un danseur professionnel.

Elle a diffusé exclusivement sur Daily Pop : “Avant d’aller à la première répétition, Ky m’a dit : ‘Dis-lui, dis à Jenna qu’elle doit laisser de la place à Jésus.'”

Siwa a également révélé que DWTS lui avait donné la possibilité d’avoir un partenaire masculin ou féminin, ajoutant: “Je pense que ce n’est pas traditionnel et c’est incroyable.”