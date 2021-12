La première de « La tragédie de Macbeth » a lieu à Los Angeles

Apple Original Films a organisé jeudi une première de The Tragedy of Macbeth. L’événement à Los Angeles a réuni les stars Denzel Washington et Frances McDormand et le scénariste/réalisateur Joel. Étaient également présents les dirigeants d’Apple, Eddy Cue, Zack Van Amburg (tous illustrés ci-dessus).

La tragédie de Macbeth se dirige vers les cinémas et Apple TV +

Start Corey Hawkins et Moses Ingram (tous deux illustrés ci-dessous), qui jouent également dans le film, étaient à l’événement au DGA Theatre. Il y avait aussi les membres de la distribution Alex Hassell, Sean Patrick Thomas, Stephen Root et Lucas Barker, et le producteur Robert Graf.

La tragédie de Macbeth sortira dans certaines salles le 25 décembre et sera diffusée en première mondiale sur Apple TV+ le 14 janvier 2022.