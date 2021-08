La première de Séville peut être vue par environ 16 000 abonnés

in

11/08/2021 à 18:57 CEST

Un peu plus de seize mille abonnés, sur les près de quarante mille que Séville compte cette saison, pourront assister dimanche prochain au stade Ramón Sánchez Pizjuán pour le match contre le Rayo Vallecano, du premier jour de LaLiga Santander, les supporters qui y assisteront après un tirage au sort organisé par le club et qui devront se conformer à diverses mesures de sécurité en raison de la pandémie.

Séville a rapporté mercredi après-midi que la Junta de Andalucía autorise une capacité maximale de 40 pour cent du stade, Pour ce que les abonnés peuvent demander leur participation au tirage en ligne et ils pourront s’inscrire individuellement ou en groupe de deux ou trois personnes.

Le club de Séville rappelle qu’en plus de la capacité maximale, la Junta de Andalucía détermine d’autres limitations, telles que la séparation entre les fans ou que les abonnés devront porter un masque FFP2 à tout moment.

Il ne sera pas permis d’entrer avec de la nourriture ou de la fumée dans le stade et vous ne pourrez consommer que de l’eau portée par les supporters eux-mêmes pour l’autoconsommation et dans des contenants conformes aux règles de sécurité en vigueur (50cl maximum), les bars du stade resteront donc fermés .

Séville souligne dans ses écrits que la santé et la sécurité des supporters et des salariés du club et le suivi des protocoles établis “constituent forcément les principaux locaux en début de saison” au Sánchez Pizjuán, qui n’inclut pas la vente de billets au public, qu’il soit local ou de passage.