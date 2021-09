La première de “The Conners” présentait des camées très spéciaux que vous auriez pu manquer

in

Les Conners sont de retour pour la saison quatre ! La première de la saison 4 de la populaire spin-off Roseanne d’ABC mettait en vedette des fans réels et des intrigues divertissantes. Le premier épisode de la quatrième saison intitulé Trucking Live in Front of a Fully Vaccined Studio Audience a véritablement incorporé la vie dans le monde COVID-19.

Mark (Ames McNamara) s’est mis au travail sur un projet scolaire qui l’a obligé à entrer en contact avec des proches. Les fans ont été “castés” agissant comme ces parents. Mark a cherché à collecter des informations auprès des membres de la famille pour rechercher dans quelle mesure la génétique peut influencer la prise de décision d’une personne.

Les fans de l’émission de partout aux États-Unis ont participé à un tirage au sort dans l’espoir d’apparaître dans l’émission. Le bâillon était que personne ne savait qui avait gagné jusqu’à ce que leur téléphone sonne. De même, les acteurs et l’équipe de la série ne savaient pas non plus ce qu’ils diraient lorsqu’ils seraient en direct à l’antenne. Les apparitions des fans ont fait un épisode mémorable.

L’exploration de la nouvelle dynamique relationnelle des personnages était également un élément central de la première. Darlene (Gilbert) a révélé à Ben (Jay R. Ferguson) qu’elle avait invité Jeff (Brian Austin Green) à Hawaï. Louise (Katey Sagal) a dit à Dan (Goodman) qu’elle préférait “un grand mariage chic”. Darlene a demandé l’aide d’un médium qui a refusé sa lecture en raison du manque de spiritualité de Darlene. Elle a ensuite essayé de changer ses manières athées par la recherche et la prière.

En fin de compte, les histoires de Darlene et Mark se connecteraient. Mark’s a découvert que sa famille de tout le pays n’allait pas si mal. La tentative ratée de Darlene en matière de religion lui a montré que “les gènes vous mettent dans une direction, mais vous pouvez changer cette direction”.

The Conners est diffusé le mercredi à 21 h sur ABC. Le spectacle est une continuation du redémarrage de Roseanne. Il a été créé lors de l’annulation de Roseanne en mai 2018.