La première des deux manifestations de Mercedes à Abou Dhabi est rejetée

Max Verstappen a été confirmé en tant que champion du monde 2021 après que les deux protestations de Mercedes au Grand Prix d’Abou Dhabi ont été rejetées par la FIA.

La première décision annoncée concernait une allégation de dépassement de Lewis Hamilton sous la voiture de sécurité, tandis que la seconde concernait la procédure selon laquelle les feux sont passés au vert pour un dernier tour de course – sur lequel Verstappen a dépassé le Britannique pour remporter la victoire et son premier titre. .

Mercedes s’est opposée au classement de la course après avoir estimé que la FIA avait enfreint l’article 48.12 de son règlement en n’autorisant qu’une sélection de voitures doublées à dépasser la voiture de sécurité, au lieu de toutes comme le stipule la règle.

Verstappen a remporté une course effrénée à Abu Dhabi après avoir dépassé Lewis Hamilton dans le dernier tour de la course, les voitures qui le séparaient de son rival pour le titre étant autorisées à dépasser la voiture de sécurité.

Cela a permis un tour de course supplémentaire et le pilote Red Bull a dépassé Hamilton pour remporter son premier titre de champion du monde – mais la FIA a enquêté sur les deux questions après les protestations de Mercedes.

VERSTAPPEN PREND LA TÊTE ET REMPORTE LE CHAMPIONNAT DU MONDE ! CE QUI SUR TERRE VIENT D’ARRIVER QUELLE FAÇON DE TERMINER LA SAISON !#F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/gjvlkFSNOX – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 décembre 2021

La partie pertinente de l’article 48.12 se lit comme suit : « Si le directeur de course considère qu’il est sûr de le faire, et que le message « LES VOITURES RETOURNÉES PEUVENT MAINTENANT DÉPASSER » a été envoyé à tous les Concurrents via le système de messagerie officiel, toutes les voitures qui ont été doublées par le leader devra dépasser les voitures dans le tour de tête et la Safety Car.

« Cela ne s’appliquera qu’aux voitures qui ont été doublées au moment où elles ont franchi la ligne à la fin du tour au cours duquel elles ont franchi la première ligne de la voiture de sécurité pour la deuxième fois après le déploiement de la voiture de sécurité.

« A moins que le directeur de course considère que la présence de la Safety Car est encore nécessaire, une fois que la dernière voiture doublée aura dépassé le leader, la Safety Car retournera aux stands à la fin du tour suivant. »

La direction de course a tenu bon, déclarant que le but de l’article 48.12 est en fait d’éliminer les voitures doublées qui pourraient « interférer ».

La deuxième réclamation, contre l’article 48.8, qui concerne les conducteurs n’étant pas autorisés à dépasser une autre voiture ou la voiture de sécurité elle-même dans les conditions de la voiture de sécurité, a été la première à être rejetée.

Verstappen a été vu courir aux côtés de Hamilton avant d’entamer le dernier tour, dans son désir de reprendre la course.

Cependant, le commissaire a jugé cette protestation « recevable » et elle ne sera donc pas poussée plus loin.

« Les commissaires sportifs considèrent que la réclamation est recevable. Après avoir examiné les différentes déclarations faites par les parties », lit-on dans le verdict.

« Les commissaires sportifs ont déterminé que bien que la voiture 33 se soit déplacée à un moment donné, pendant une très courte période, légèrement devant la voiture 44, à un moment où les deux voitures accéléraient et freinaient, elle est revenue derrière la voiture 44 et ce n’était pas le cas. devant à la fin de la période de Safety Car (c’est-à-dire à la ligne).

« En conséquence, la protestation est rejetée. »

Red Bull et Mercedes attendent maintenant le résultat de la deuxième réclamation, relative à cette procédure de redémarrage final.