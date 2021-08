La première du Barça B dans le First RFEF a déjà une date et une heure !

20/08/2021

Le à 19:05 CEST

Ce vendredi ils ont été publiés les horaires d’ouverture de la Première RFEF et le Barça B connaît déjà le jour et l’heure de leur deux premiers matches de championnat.

Le débuts en championnat de la filiale de Sergi Barjuan sera le prochain Samedi 29 août à 19h30 au stade Johan Cruyff contre Algésiras. Le jeu pourra compter sur la présence du public ayant acheté des billets, déjà disponibles sur le site du FC Barcelone. En cas de ne pas pouvoir y aller, les supporters qui veulent suivre la première journée de la filiale du Barça, Ils pourront le voir en direct sur Barça TV, Esport3 et Footters. Le deuxième duel le porte-jarretelles sera dimanche 5 septembre à 17h00 contre Nástic de Tarragona.

Ainsi, le Barça B dirigé par Sergi Barjuan sait déjà les horaires des deux premiers jours du First RFEF, le nouveau concours qui entre en vigueur cette saison 2021/22 et auquel les Catalans ont réussi à participer grâce à la promotion de l’année dernière.

La filiale du Barça commencé le 12 juillet et ce vendredi, il a terminé la sixième semaine d’entraînement de pré-saison, disputant jusqu’à présent quatre matchs au cours desquels ils ont réussi deux victoires contre FE Grama et Olot, une défaite contre Gérone et un nul contre Nástic de Tarragona. Ce samedi, ils joueront le dernier match amical qu’ils avaient prévu avant de commenter la Ligue et ce sera contre lui UE Costa Brava au Municipal de Palamós à 19h00., cette rencontre peut également être vue en direct sur Barça TV.