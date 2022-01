La première du clip du championnat de football universitaire de Katy Perry a eu des fans plus que contrariés

Katy Perry a titré une émission non traditionnelle à la mi-temps du match du championnat national des éliminatoires de football collégial lundi soir. La chanteuse de 37 ans a créé son nouveau clip pour « When I’m Gone », qui met en vedette le DJ et producteur suédois Alesso. Selon Billboard, la vidéo a été taquinée pendant plusieurs semaines avant sa sortie avant le réveillon du Nouvel An.

Le jeu étant diffusé sur ESPN, c’était la première fois dans l’histoire du réseau qu’il partageait une vidéo musicale lors d’une diffusion en direct, selon PEOPLE. Perry n’est pas étrangère au football universitaire, puisqu’elle est apparue au College GameDay d’ESPN en 2014. Elle a également joué au spectacle de la mi-temps du Super Bowl XLIX.

« En ce qui concerne mes clips, nous savons tous que j’aime repousser les limites et moi-même, et créer des opportunités uniques pour mes fans de les voir », a déclaré Perry. « ESPN et en particulier College GameDay occupent une place spéciale dans mon cœur, donc s’associer à Alesso pour devenir les premiers artistes à lancer une vidéo musicale mondiale dans le cadre d’un événement en direct sur ESPN a créé un jumelage parfait et naturel. » Les fans qui regardaient le match n’étaient pas très satisfaits du clip de Perry. Voici un aperçu des réactions des fans à propos de « When I’m Gone ».

Pourquoi Katy Perry aggrave-t-elle un jeu déjà merdique ? – #1 NFC Seed Wisco Homer (13-4) (@wisconsintakes) 11 janvier 2022

Un fan a demandé : « À qui appartenait la brillante idée de créer une vidéo de Katy Perry lors d’une émission de football universitaire à la mi-temps ?

J’aime Katy Perry, Mais wtf cela avait-il à voir avec le football ? – JC Bobbitt (@jcbobbitt) 11 janvier 2022

Un autre fan a déclaré: « La première vidéo de Katy Perry pendant le navire CFP est une combinaison étrange, mais j’ai mis de la vinaigrette de ranch sur la nourriture chinoise, donc ce n’est pas comme si j’avais une jambe sur laquelle me tenir quand il s’agissait d’appeler des combinaisons étranges. »

Les fans de football universitaire Boomer regardent ce clip épicé de Katy Perry à la mi-temps pic.twitter.com/UEehfXBiyp – Dylan DiMaggio (@DylanDiMaggio7) 11 janvier 2022

Un fan a déclaré: « Cela m’épate quand ils pensent que la démo cible des Super Bowls et des matchs de football nationaux profiterait également d’un spectacle de Katy Perry ou Lady Gaga à la mi-temps. Éteignez ce taureau. »

Katy Perry? Sérieusement @espn ? Pouvons-nous revenir au football s’il vous plaît. C’est juste stupide. #rolltide – Adam Jones, Esq.🥋 (@adamjoneslawllc) 11 janvier 2022

Et ce fan a déclaré: « Je ne pense pas que je pardonnerai jamais à ESPN d’avoir diffusé le clip de Katy Perry avant la bande-annonce de Bob’s Burger’s Movie. »

